Enski boltinn

Víti í blá­lokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigur­mark

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen fagnar markinu sínu með tilfþrifum í kvöld en það munaði rosalega litlu að það tryggði Blackburn öll þrjú stigin.
Andri Lucas Guðjohnsen fagnar markinu sínu með tilfþrifum í kvöld en það munaði rosalega litlu að það tryggði Blackburn öll þrjú stigin. Getty/Andrew Kearns

Andri Lucas Guðjohnsen og félagar í Blackburn Rovers voru aðeins nokkrum mínútum frá því að vinna Úlfana í fyrstu umferð ensku B-deildarinnar í kvöld.

Wolves tryggði sér 2-2 jafntefli með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma leiksins. Ryan Alebiosu fékk fyrirgjöf í höndina og dómarinn dæmdi víti sem Raúl Jiménez skoraði úr af öryggi.

Úlfarnir féllu úr ensku úrvalsdeildinni í vor og eru að spila í B-deildinni í fyrsta sinn síðan 2018.

Andri Lucas kom Blackburn í 2-1 með marki á 48. mínútu og það stefndi lengi í að það yrði sigurmarkið í leiknum.

Andri skoraði markið sitt með föstu skoti úr markteignum eftir að hafa ráðist á góða fyrirgjöf frá Oladapo Afolayan.

Marshall Munetsi kom Úlfunum yfir á 18. mínútu en Sean McLoughlin jafnaði með skalla eftir fyrirgjöf frá Ryoya Morishita á 27. mínútu.

Andri Lucas byrjaði frábærlega í ensku B-deildinni í fyrra en missti af enda tímabilsins vegna meiðsla. Hann skoraði í síðasta undirbúningsleiknum fyrir tímabilið og fylgdi því eftir með flottu marki í kvöld.

Enski boltinn

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