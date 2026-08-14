Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 20:58 Andri Lucas Guðjohnsen fagnar markinu sínu með tilfþrifum í kvöld en það munaði rosalega litlu að það tryggði Blackburn öll þrjú stigin. Getty/Andrew Kearns Andri Lucas Guðjohnsen og félagar í Blackburn Rovers voru aðeins nokkrum mínútum frá því að vinna Úlfana í fyrstu umferð ensku B-deildarinnar í kvöld. Wolves tryggði sér 2-2 jafntefli með marki úr vítaspyrnu í uppbótartíma leiksins. Ryan Alebiosu fékk fyrirgjöf í höndina og dómarinn dæmdi víti sem Raúl Jiménez skoraði úr af öryggi. Úlfarnir féllu úr ensku úrvalsdeildinni í vor og eru að spila í B-deildinni í fyrsta sinn síðan 2018. Andri Lucas kom Blackburn í 2-1 með marki á 48. mínútu og það stefndi lengi í að það yrði sigurmarkið í leiknum. Andri skoraði markið sitt með föstu skoti úr markteignum eftir að hafa ráðist á góða fyrirgjöf frá Oladapo Afolayan. Marshall Munetsi kom Úlfunum yfir á 18. mínútu en Sean McLoughlin jafnaði með skalla eftir fyrirgjöf frá Ryoya Morishita á 27. mínútu. Andri Lucas byrjaði frábærlega í ensku B-deildinni í fyrra en missti af enda tímabilsins vegna meiðsla. Hann skoraði í síðasta undirbúningsleiknum fyrir tímabilið og fylgdi því eftir með flottu marki í kvöld. Enski boltinn Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Aflýsa síðustu keppninni og framtíð mótaraðarinnar í uppnámi Golf Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Enski boltinn Sló tvo leikmenn í andlitið og lét vísa áhorfanda út Körfubolti Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Íslenski boltinn „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool Mourinho hringdi í Ferguson og grét „Mér líður frábærlega“ Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða Sjá meira