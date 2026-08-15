Enski boltinn

Ný­liðarnir eyða meira en Manchester United

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bruno Fernandes og félagar Manchester United hafa ekki fengið mikinn liðstyrk í sumar.
Bruno Fernandes og félagar Manchester United hafa ekki fengið mikinn liðstyrk í sumar. Getty/Marc Atkins

Manchester United tryggði sér aftur sæti í Meistaradeildinni eftir flottan endasprett á síðasta tímabili og flestir bjuggust við þeim mjög virkum á félagsskiptamarkaðnum. Annað hefur komið á daginn.

United hefur hingað til eytt 83 milljónum punda til að fá Andrey Santos frá Chelsea og Youri Tielemans frá Aston Villa og stjórinn Michael Carrick kallaði eftir frekari liðsstyrk í nýju viðtali.

Kannski ekkert skrýtið þar sem tveir nýliðar í ensku úrvalsdeildinni á komandi tímabili hafa eytt meiri pening í nýja leikmenn en United.

Ipswich Town hefur eytt 109,4 milljónum punda og Coventry City, sem er að spila í úrvalsdeildinni í fyrsta sinn í 25 ár, hefur eytt 92,2 milljónum punda.

Ipswich keypti meðal annars brasilíska framherjann Emerson frá Toulouse, kantmanninn Abdul Fatawu frá Leicester City og Florentino Luís frá Burnley, markvörðinn Kjell Scherpen frá Belgium Union Saint-Gilloise, Japanann Daizen Maeda frá Celtic, Issa Diop frá Fulham og Chuba Akpom frá Ajax. Sá dýrasti kostaði 24 milljónir en þetta eru margir leikmenn.

Coventry City keypti meðal annars Caleb Yirenkyi frá Nordsjælland, markvörðinn Carl Rushworth frá Brighton & Hove Albion, miðvörðinn Aurèle Amenda frá Eintracht Frankfurt, Loum Tchaouna frá Burnley, Frank Onyeka frá Brentford og Gustavo Hamer frá Sheffield United.

United hefur verið sterklega orðað við kaup á nýjum vinstri bakverði, þar á meðal Lewis Hall hjá Newcastle.

Sögusagnir eru líka um að félagið sé einnig að íhuga að bæta við þriðja nýja miðjumanninum eftir brotthvarf Casemiro og hnémeiðsli Manuel Ugarte sem munu halda Úrúgvæanum frá keppni stærstan hluta tímabilsins.

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