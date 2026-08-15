Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 07:03 Bruno Fernandes og félagar Manchester United hafa ekki fengið mikinn liðstyrk í sumar. Getty/Marc Atkins Manchester United tryggði sér aftur sæti í Meistaradeildinni eftir flottan endasprett á síðasta tímabili og flestir bjuggust við þeim mjög virkum á félagsskiptamarkaðnum. Annað hefur komið á daginn. United hefur hingað til eytt 83 milljónum punda til að fá Andrey Santos frá Chelsea og Youri Tielemans frá Aston Villa og stjórinn Michael Carrick kallaði eftir frekari liðsstyrk í nýju viðtali. Kannski ekkert skrýtið þar sem tveir nýliðar í ensku úrvalsdeildinni á komandi tímabili hafa eytt meiri pening í nýja leikmenn en United. Ipswich Town hefur eytt 109,4 milljónum punda og Coventry City, sem er að spila í úrvalsdeildinni í fyrsta sinn í 25 ár, hefur eytt 92,2 milljónum punda. Ipswich keypti meðal annars brasilíska framherjann Emerson frá Toulouse, kantmanninn Abdul Fatawu frá Leicester City og Florentino Luís frá Burnley, markvörðinn Kjell Scherpen frá Belgium Union Saint-Gilloise, Japanann Daizen Maeda frá Celtic, Issa Diop frá Fulham og Chuba Akpom frá Ajax. Sá dýrasti kostaði 24 milljónir en þetta eru margir leikmenn. Coventry City keypti meðal annars Caleb Yirenkyi frá Nordsjælland, markvörðinn Carl Rushworth frá Brighton & Hove Albion, miðvörðinn Aurèle Amenda frá Eintracht Frankfurt, Loum Tchaouna frá Burnley, Frank Onyeka frá Brentford og Gustavo Hamer frá Sheffield United. United hefur verið sterklega orðað við kaup á nýjum vinstri bakverði, þar á meðal Lewis Hall hjá Newcastle. Sögusagnir eru líka um að félagið sé einnig að íhuga að bæta við þriðja nýja miðjumanninum eftir brotthvarf Casemiro og hnémeiðsli Manuel Ugarte sem munu halda Úrúgvæanum frá keppni stærstan hluta tímabilsins. View this post on Instagram A post shared by DAZN Football (@daznfootball) Enski boltinn Manchester United Ipswich Town FC Coventry City FC Mest lesið Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Enski boltinn Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Fótbolti „Þegar það rignir þá hellirignir“ Fótbolti „Komin mjög góð holning á liðið“ Fótbolti Strákarnir í úrslitaleikinn og upp í A-deild eftir risasigur Körfubolti Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Fótbolti Fleiri fréttir Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Fær ekki leyfi til að spila fyrir Liverpool Mourinho hringdi í Ferguson og grét Sjá meira