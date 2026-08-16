Martin Ödegaard, fyrirliði Arsenal, var kátur eftir 3-0 sigur á Manchester City í leiknum um Samfélagsskjöldinn í dag. Englandsmeistararnir voru komnir yfir strax á fyrstu mínútu og unnu mjög sannfærandi sigur á bikarmeisturunum.
„Við spiluðum frábæran fótbolta. Þetta var stórgóð frammistaða og frábær leið til að byrja tímabilið,“ sagði Martin Ödegaard í sjónvarpsviðtali eftir leikinn.
Ödegaard innsiglaði sigurinn með því að skora þriðja mark liðsins á 48. mínútu en eftir það voru úrslitin ráðin.„Ég vil alltaf hjálpa liðinu eins mikið og mögulegt er með mörkum og stoðsendingum. Ég vil skora fleiri mörk,“ sagði Ödegaard.
Arsenal varð Englandsmeistari í fyrsta sinn í 21 ár í vor og liðið þykir afar líklegt til að verja titilinn á komandi leiktíð.„Við sýndum getu okkar í dag. Við sýndum að við erum tilbúnir. Við erum alvarlegir og viljum gera þetta aftur,“ sagði Ödegaard.„Við viljum sækja að þessu. Við viljum gera þetta aftur. Þegar maður fær bragðið af því hversu gott það er vill maður gera það aftur,“ sagði Ödegaard.