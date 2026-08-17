Manchester City að fá liðsfélaga Hákons í stað Rodri

Viðræður Manchester City við franska félagið Lille um að fá leikmanninn Ayyoub Bouaddi eru komnar langt á leið. Þetta kemur eftir að Manchester City hefur samþykkt tilboð frá Barcelona í Rodri.
Búist er við að Rodri sé á förum frá Manchester City en félagið hefur samþykkt 65 milljón punda tilboð frá Barcelona í leikmanninn. Rodri er búinn að vera einn mikilvægasti leikmaður Manchester City síðustu ár og fékk Gullknöttinn árið 2024.
Síðan þá hefur hann glímt við meiðsli en var aftur mættur í sitt lykilhlutverk hjá spænska landsliðinu í sumar þegar liðið varð heimsmeistari í annað skiptið. Fyrr í sumar var Rodri orðaður sterklega við Real Madrid á Spáni en nú hefur staðan breyst og hann virðist vera á leiðinni til Barcelona.
Rodri mun skilja eftir stórt skarð á miðjunni en félagið er strax í viðræðum við leikmann í staðinn. Viðræður félagsins eru komnar langt á leið við Lille um að fá miðjumanninn Ayyoub Bouaddi. Hann er einnig djúpur miðjumaður og ætti að leika svipað hlutverk og Elliot Anderson gerir á miðjunni.
Bouaddi er aðeins 18 ára gamall en á samt 63 leiki fyrir Lille. Hann spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið aðeins 16 ára gamall árið 2023 og hjálpaði þá liðinu að enda í þriðja sæti frönsku úrvalsdeildarinnar. Hann hefur því verið liðsfélagi Hákons Haraldsonar hjá Lille síðustu ár.
Svo virðist sem Manchester City vilji einnig næla í Enzo Fernandez frá Chelsea en það mun ekki vera ódýr leikmaður. Chelsea vill fá 120 milljónir punda fyrir leikmanninn sem myndi gera hann að einum af dýrustu leikmönnum heims.