Enski boltinn

Manchester City að fá liðsfélaga Hákons í stað Rodri

Andri Broddason skrifar
Manchester City virðist ætla að kaupa Ayyoub Bouaddi í stað Rodri.
Manchester City virðist ætla að kaupa Ayyoub Bouaddi í stað Rodri. Samsett/Getty

Viðræður Manchester City við franska félagið Lille um að fá leikmanninn Ayyoub Bouaddi eru komnar langt á leið. Þetta kemur eftir að Manchester City hefur samþykkt tilboð frá Barcelona í Rodri.

Búist er við að Rodri sé á förum frá Manchester City en félagið hefur samþykkt 65 milljón punda tilboð frá Barcelona í leikmanninn. Rodri er búinn að vera einn mikilvægasti leikmaður Manchester City síðustu ár og fékk Gullknöttinn árið 2024.

Síðan þá hefur hann glímt við meiðsli en var aftur mættur í sitt lykilhlutverk hjá spænska landsliðinu í sumar þegar liðið varð heimsmeistari í annað skiptið. Fyrr í sumar var Rodri orðaður sterklega við Real Madrid á Spáni en nú hefur staðan breyst og hann virðist vera á leiðinni til Barcelona.

Rodri mun skilja eftir stórt skarð á miðjunni en félagið er strax í viðræðum við leikmann í staðinn. Viðræður félagsins eru komnar langt á leið við Lille um að fá miðjumanninn Ayyoub Bouaddi. Hann er einnig djúpur miðjumaður og ætti að leika svipað hlutverk og Elliot Anderson gerir á miðjunni.

Bouaddi er aðeins 18 ára gamall en á samt 63 leiki fyrir Lille. Hann spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið aðeins 16 ára gamall árið 2023 og hjálpaði þá liðinu að enda í þriðja sæti frönsku úrvalsdeildarinnar. Hann hefur því verið liðsfélagi Hákons Haraldsonar hjá Lille síðustu ár.

Svo virðist sem Manchester City vilji einnig næla í Enzo Fernandez frá Chelsea en það mun ekki vera ódýr leikmaður. Chelsea vill fá 120 milljónir punda fyrir leikmanninn sem myndi gera hann að einum af dýrustu leikmönnum heims.

Enski boltinn Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið