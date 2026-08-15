Enski boltinn

Romero yfir­gefur Tottenham og fer til Atlético Madrid

Stefán Árni Pálsson skrifar
Romero er farinn í spænska boltann. 
Romero er farinn í spænska boltann.  vísir/getty

Cristian Romero, fyrirliði Tottenham, hefur lokið félagaskiptum sínum til Atlético Madrid.

Spænska félagið greiðir 34,2 milljónir punda fyrir argentínska miðvörðinn, sem hefur skrifað undir fimm ára samning.

Atlético hefur lengi haft áhuga á Romero og hann var sjálfur talinn hafa helst viljað ganga til liðs við spænska félagið. Inter Milan og Arsenal höfðu einnig áhuga á honum í sumar.

Romero, sem er 28 ára, kom til Tottenham árið 2021 og lék alls 124 leiki fyrir félagið á fimm tímabilum.

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