Fram vann góðan 3-1 sigur á Stjörnunni þegar liðin mættust í 19. umferð Bestu deildar karla á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal í kvöld.
Heimamenn mættu af miklum krafti til leiks og voru sterkari aðilinn fyrstu mínútur leiksins. Fram spilaði boltanum mjög vel sín á milli og skapaði sér nokkur álitleg færi áður en fyrsta markið kom.
Það var Róbert Hauksson sem kom Fram yfir á tólftu mínútu eftir góða sókn heimamanna. Fram hélt áfram að vera hættulegra liðið og Darri Bergmann Gylfason átti nokkrar fínar vörslur.
Stjarnan vann sig þó smám saman inn í leikinn og á 34. mínútu tókst gestunum að jafna metin. Jóhann Árni Gunnarsson kom með fyrirgjöf inn á teig heimamanna þar sem Emil Atlason var mættur til þess að koma boltanum yfir línuna.
Það var því orðið jafnt en Fram var ekki lengi að svara jöfnunarmarki Stjörnunnar.
Á 39. mínútu komust heimamenn í 2-1. Kennie Chopart sendi langa sendingu fram á Vuk Óskar Dimitrijevic sem tók stórkostlega snertingu og kom Róberti Haukssyni í gegn. Róbert sýndi þá mikinn hraða og negldi boltanum upp í þaknetið.
Staðan var því 2-1 þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik.
Síðari hálfleikur byrjaði nokkuð fjörlega. Stjarnan virtist hafa jafnað metin á 56. mínútu en Sigurður Hjörtur flautaði og dæmdi áður en boltinn lá í markinu og markið stóð því ekki.
Fram hélt áfram að skapa sér færi og Darri Bergmann þurfti að hafa fyrir því að verja gott skot frá Vuk Óskari á 51. mínútu.
Á 62. mínútu kom svo þriðja mark Fram og það var einstaklega vel gert.
Stjarnan hafði þá sótt hornspyrnu en Fram brást skjótt við og fór í skyndisókn. Vuk Óskar Dimitrijevic fann varamanninn Má Ægisson sem kom inn á fyrir Frederico Bello sem þurfti að fara af velli vegna meiðsla. Már Ægisson kláraði þessa glæsilegu skyndisókn mjög vel og kom Fram í 3-1.
Stjarnan Reyndi að svara og Jón Þór Hauksson gerði meðal annars þrefalda skiptingu á 77. mínútu í von um að koma sínum mönnum aftur inn í leikinn, en allt kom fyrir ekki.
Gestirnir náðu ekki að skapa nægilega mikið til að minnka muninn.
Fram fagnaði því að lokum góðum 3-1 sigri og tekur þrjú stig úr viðureigninni.
Annað mark Fram þar sem Vuk Óskar Dimitrijevic kom með stórglæsilega snertingu til að senda Róbert Hauksson í gegn og koma Fram aftur yfir eftir að Stjarnan hafi jafnað einungis fimm mínútum áður.
Róbert Hauksson var að sjálfsögðu einn af lykilmönnum Fram í kvöld. Hann skoraði bæði mörk liðsins í fyrri hálfleik og var sífellt ógnandi með hraða sínum og krafti.
Vuk Óskar Dimitrijevic átti einnig mjög góðan leik og lagði upp tvö mörk. Fyrirliði heimamanna Kennie Chopart var einnig út um allt og átti góða frammistöðu.
Sigurður Hjörtur Þrastarson, ásamt aðstoðardómurum hans, Gylfi Már Sigurðsson og Eysteinn Hrafnkelsson. Þeir höfðu í nógu að snúast í fjörugum leik þar sem nokkur gul spjöld litu dagsins ljós. Sigurður Hjörtur flautaði einnig í innkast rétt áður en Stjarnan setti knöttinn í netið til að jafna leikinn í annað sinn.
Gott veður var í Úlfarsárdal þó það blési aðeins og ágæt var stemningin á Lambhagavellinum. 790 áhorfendur mættu á leikinn þar sem það heyrðist einungis og vel í stuðningsmönnum heimamanna.