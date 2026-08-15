Hver eru hörmulegustu félagsskipti fótboltans á þessari öld? Peter Graulund, knattspyrnusérfræðingur TV 2 Sport, setti saman slíkan lista yfir verstu félagaskipti á þessari öld.
Graulund ákvað að setja sjálfan sig í tíunda sæti listans. Það getur verið erfitt að skilgreina hvaða viðmið slíkur listi byggir á en Graulund leggur meðal annars mikla áherslu á sambandið milli kaupverðs og árangurs á vellinum.
Grauland setur félagsskipti sín frá Bröndby til VfL Bochum árið 2001 í tíunda sæti listans.
„Bochum keypti mig fyrir um fimmtán milljónir danskra króna (285 milljónir íslenskar) og þeir fengu fimm mörk til baka áður en ég fór endanlega þremur árum síðar. Það eru rúmar þrjár milljónir danskar á mark (57 milljónir íslenskar). Þeir höfðu svo sannarlega búist við einhverju öðru og það gerði ég líka. Auðvitað setti ég sjálfan mig á listann með smá gríni, en þar sem ég ætla að gagnrýna önnur kaup hér fyrir neðan, þá get ég alveg eins byrjað á hræðilegum kaupum þar sem ég er sjálfur í aðalhlutverki,“ sagði Grauland en það eru mun þekktari nöfn ofar á listanum.
Verstu félagsskiptin að hans mati eru félagsskipti Eden Hazard frá Chelsea til Real Madrid.
„Ég var sjálfur aðdáandi Hazard hjá Chelsea. Hann var svo frábær fótboltamaður og einn af þeim allra bestu í heiminum. Svo kom hann til Real Madrid þar sem hann var bæði latur, óþjálfaður og í yfirþyngd. Það var eins og hlutirnir ættu bara að gerast af sjálfu sér. Hvar var viljinn hjá þessum unga manni?“ spurði Grauland.
„Þetta eru gríðarleg vonbrigði en líka vegna þess að ég hef virkilega elskað hann sem fótboltamann. En hjá Real vantaði hann allt og stórklúbburinn borgaði þó 900 milljónir danskra króna fyrir Belgann (17 milljarðar íslenskra króna), sem var algjört klúður frá upphafi til enda. Hazard var sá fyrsti sem mér datt í hug þegar ég átti að gera listann yfir misheppnuð kaup og þá á hann líka að vera númer eitt á honum,“ sagði Grauland.
Í öðru sæti listans eru félagsskipti Joao Felix frá Benfica til Atletico Madrid, í þriðja sæti eru félagsskipti James Rodriguez frá Mónakó til Real Madrid eftir HM 2014, kaup Manchester United á Paul Pogba eru í fjórða sætinu og kaup Barcelona á Philippe Coutinho frá Liverpool ná bara fimmta sætinu.
„FC Barcelona greiddi Liverpool einn milljarð danskra króna (19 milljarðar íslenskra króna) árið 2018 fyrir brasilísku stjörnuna. Það var þá sem við byrjuðum að sjá leikmannasölur á þessu stigi og það er líklega flestum ofviða að skilja að hann hafi verið svo mikils virði. Það var hann ekki heldur, því hann floppaði algjörlega og ferill hans hefur síðan verið ein samfelld niðurleið. Núna er hann líka án félags,“ sagði Grauland.
Það má sjá allan listann hér.