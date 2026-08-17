Gáfuð klósett hjálpa fótboltamönnum

Drykkjarhlé og vatnsskortur fótboltamanna hefur verið mikið í umræðunni í sumar vegna allra drykkjarhléanna í hverjum hálfleik á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Vatnsskortur íþróttamanna er hættulegur fylgikvilli íþróttafólks og ber að varast. Mörg fótboltafélög eru hins vegar vakandi fyrir þessu og nýta sér tæknina.
Nýjasta vopn bestu félaganna er geymt inni á klósettum því þau hafa tekið í notkun svokölluð gáfuklósett.
Þessi sérstöku klósett eru með getu til að gera mælingar á bunu fótboltamannanna og segja þeim hvort þeir séu að drekka of lítið, of mikið eða bara passlega.
Fótboltamennirnir merkja við nafnið sitt í tölvu fyrir ofan viðkomandi hlandskál áður en þeir pissa svo að þetta gáfaða klósett viti um hvern sé að ræða. Klósettið notar sýni leikmannsins til að mæla lífvísa í þvagi hans, eins og prótín, efnaskiptaefni og frumur, sem gefa til kynna heilsufar, nýrnastarfsemi eða sjúkdómsferli eins og krabbamein og efnaskiptasjúkdóma.
Leikmenn fá síðan um leið skilaboð um hver staðan á vatnsinntöku þeirra er og hvort þeir þurfi að drekka meira.
Læknar liðsins geta líka notað alls konar aðrar upplýsingar til að meta stöðuna á viðkomandi leikmanni.
Meðal þeirra félaga sem nota þetta kerfi eru Englandsmeistarar Arsenal, Manchester United, Spánarmeistarar Barcelona og bikarmeistarar Manchester City.
Þetta kostar auðvitað sitt og því eru það aðeins ríkustu félögin sem leggja út fyrir slíku en það efast enginn um notagildið, ekki síst nú þegar hitabylgjur herja á Evrópu á sumrin þegar leikmenn eru að æfa grimmt fyrir komandi tímabil.