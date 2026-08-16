Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik Stefán Árni Pálsson skrifar 16. ágúst 2026 12:44 Alexis Mac Allister í leiknum í dag. Visir/getty/Nick Taylor Liverpool og Como gerðu markalaust jafntefli, 0-0, í fyrri af tveimur æfingaleikjum liðanna í dag. Leikurinn fór fram fyrir luktum dyrum á AXA-æfingasvæði Liverpool og var hluti af lokaundirbúningi liðanna fyrir komandi tímabil. Andoni Iraola, nýr knattspyrnustjóri Liverpool, nýtti leikinn meðal annars til að gefa leikmönnum sem hafa verið utan byrjunarliðs tækifæri til að sýna sig. Liverpool tefldi meðal annars fram Giorgi Mamardashvili í markinu, Wataru Endo í miðverði og Federico Chiesa í fremstu víglínu. Como, undir stjórn Cesc Fàbregas, mætti með Álvaro Morata í fremstu víglínu. Ítalska liðið hefur átt ágætis undirbúning fyrir tímabilið og kom inn í leikinn eftir 1-1 jafntefli gegn Arsenal í æfingaleik þar sem Como vann svo vítaspyrnukeppni. Liverpool náði ekki að brjóta sterkan varnarvegg Como á bak aftur og hvorugu liðinu tókst að finna netmöskvana. Lokatölur því 0-0. Iraola og hans menn hefja svo deildarkeppnina næsta sunnudag þegar Liverpool sækir Newcastle United heim. Liverpool FC Enski boltinn Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans Sport Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour Golf Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Stjarnan fær 208 sentímetra miðherja Körfubolti Strákarnir sekúndum frá gullinu eftir frábæra frammistöðu Körfubolti Fleiri fréttir Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Sjá meira