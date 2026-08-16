Enski boltinn

Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik

Stefán Árni Pálsson skrifar
Alexis Mac Allister í leiknum í dag.
Alexis Mac Allister í leiknum í dag. Visir/getty/Nick Taylor

Liverpool og Como gerðu markalaust jafntefli, 0-0, í fyrri af tveimur æfingaleikjum liðanna í dag.

Leikurinn fór fram fyrir luktum dyrum á AXA-æfingasvæði Liverpool og var hluti af lokaundirbúningi liðanna fyrir komandi tímabil.

Andoni Iraola, nýr knattspyrnustjóri Liverpool, nýtti leikinn meðal annars til að gefa leikmönnum sem hafa verið utan byrjunarliðs tækifæri til að sýna sig. Liverpool tefldi meðal annars fram Giorgi Mamardashvili í markinu, Wataru Endo í miðverði og Federico Chiesa í fremstu víglínu.

Como, undir stjórn Cesc Fàbregas, mætti með Álvaro Morata í fremstu víglínu. Ítalska liðið hefur átt ágætis undirbúning fyrir tímabilið og kom inn í leikinn eftir 1-1 jafntefli gegn Arsenal í æfingaleik þar sem Como vann svo vítaspyrnukeppni.

Liverpool náði ekki að brjóta sterkan varnarvegg Como á bak aftur og hvorugu liðinu tókst að finna netmöskvana. Lokatölur því 0-0.

Iraola og hans menn hefja svo deildarkeppnina næsta sunnudag þegar Liverpool sækir Newcastle United heim.

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