„Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 21:30 Michael Carrick á hliðarlínunni í leik Manchester United og AC Milan í dag. EPA/Przemyslaw Karolczuk Michael Carrick, stjóri Manchester United, horfði upp á liðið sitt tapa 4-2 í dag á móti ítalska félaginu AC Milan sem er undir stjórn Ruben Amorim, fyrrverandi aðalþjálfara United. Þetta var aðeins annað tap United-liðsins í sex leikjum á undirbúningstímabilinu, sem innihélt líka sigur á Atletico Madrid og 1-1 jafntefli við Evrópumeistara Paris Saint-Germain. „Í heildina hefur undirbúningstímabilið verið mjög gott og ég held að það sé margt jákvætt sem hægt er að taka úr því,“ sagði Michael Carrick við MUTV eftir leikinn. „Við erum vonsviknir með daginn í dag. Við spiluðum ekki vel í dag og það eru ástæður fyrir því. Að sumu leyti þurfum við að læra af þessu, við þurfum að bæta okkur, sumir strákanna voru að spila sínar fyrstu mínútur,“ sagði Carrick. „Það eru ýmsar ástæður fyrir þessu – engar afsakanir, við spiluðum bara ekki nógu vel í dag,“ bætti hann við. Harry Maguire kom United yfir með skalla eftir rúmlega hundrað sekúndna leik, áður en Samuel Chukwueze birtist á fjærstönginni og jafnaði metin fyrir Milan. Menn Carricks náðu forystunni aftur í seinni hálfleik með marki frá Patrick Dorgu áður en Alphadjo Cissè, Gonçalo Ramos og Ruben Loftus-Cheek skoruðu með stuttu millibili og sneru leiknum við. Marcus Rashford spilaði í treyju United í fyrsta sinn síðan í desember 2024 þegar honum var skipt inn á eftir klukkutíma leik, eftir að lánsdvöl hans hjá Barcelona lauk, en sex breytingar voru gerðar á liðinu í leiknum. „Margir strákanna munu hafa gott af þessum mínútum. Við erum með góðan hóp, svo það þarf að taka ákvarðanir,“ sagði Carrick. United hefur leik í ensku úrvalsdeildinni þann 22. ágúst þegar þeir heimsækja nýliða Hull. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Uppgjörið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Sjá meira