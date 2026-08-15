Enski boltinn

„Engar af­sakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Carrick á hliðarlínunni í leik Manchester United og AC Milan í dag.
Michael Carrick á hliðarlínunni í leik Manchester United og AC Milan í dag. EPA/Przemyslaw Karolczuk

Michael Carrick, stjóri Manchester United, horfði upp á liðið sitt tapa 4-2 í dag á móti ítalska félaginu AC Milan sem er undir stjórn Ruben Amorim, fyrrverandi aðalþjálfara United.

Þetta var aðeins annað tap United-liðsins í sex leikjum á undirbúningstímabilinu, sem innihélt líka sigur á Atletico Madrid og 1-1 jafntefli við Evrópumeistara Paris Saint-Germain.

„Í heildina hefur undirbúningstímabilið verið mjög gott og ég held að það sé margt jákvætt sem hægt er að taka úr því,“ sagði Michael Carrick við MUTV eftir leikinn.

„Við erum vonsviknir með daginn í dag. Við spiluðum ekki vel í dag og það eru ástæður fyrir því. Að sumu leyti þurfum við að læra af þessu, við þurfum að bæta okkur, sumir strákanna voru að spila sínar fyrstu mínútur,“ sagði Carrick.

„Það eru ýmsar ástæður fyrir þessu – engar afsakanir, við spiluðum bara ekki nógu vel í dag,“ bætti hann við.

Harry Maguire kom United yfir með skalla eftir rúmlega hundrað sekúndna leik, áður en Samuel Chukwueze birtist á fjærstönginni og jafnaði metin fyrir Milan.

Menn Carricks náðu forystunni aftur í seinni hálfleik með marki frá Patrick Dorgu áður en Alphadjo Cissè, Gonçalo Ramos og Ruben Loftus-Cheek skoruðu með stuttu millibili og sneru leiknum við.

Marcus Rashford spilaði í treyju United í fyrsta sinn síðan í desember 2024 þegar honum var skipt inn á eftir klukkutíma leik, eftir að lánsdvöl hans hjá Barcelona lauk, en sex breytingar voru gerðar á liðinu í leiknum.

„Margir strákanna munu hafa gott af þessum mínútum. Við erum með góðan hóp, svo það þarf að taka ákvarðanir,“ sagði Carrick.

United hefur leik í ensku úrvalsdeildinni þann 22. ágúst þegar þeir heimsækja nýliða Hull.

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