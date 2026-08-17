Samkvæmt nýjasta markaðsvirðismati Transfermarkt er Clàudia Pina, framherji Barcelona og spænska landsliðsins, metin á tvær milljónir evra en virði hennar hækkaði um 800.000 evrur. Þetta jafngildir 286 milljónum íslenskra króna og er hækkun upp á 114 milljónir.
Það setur hana framar en hin enska Alessia Russo hjá Arsenal (1,8 milljónir evra), hin þýska Klara Buhl hjá Bayern München (1,65 milljónir evra) og hin spænska Aitana Bonmatí hjá Barcelona (1,6 milljónir evra).
Pina er 25 ára gömul og er uppalin hjá Barcelona þar sem hún hefur spilað allan meistaraflokksferil sinn fyrir utan að vera lánuð í eitt tímabil til Sevilla.
Hún hefur skorað 16 mörk í 29 landsleikjum fyrir Spán og tvö þeirra komu í 3-0 sigri á Íslandi í undankeppni HM fyrr á þessu ári.
Pina hefur unnið sex spænska meistaratitla með Barcelona og Meistaradeildina þrisvar sinnum.
Hún var með silfurliði Spánar á EM 2025 en var ekki með þegar þær spænsku urðu heimsmeistarar 2023.
Á síðasta tímabili var Pina með 21 mark og 5 stoðsendingar í 27 deildarleikjum þegar Barcelona vann titilinn og hún varð markadrottning og sú sem kom að flestum mörkum með beinum hætti eða 26.
Allan topp tíu listann má sjá með því að fletta til hægri hér fyrir neðan en Pina er ein af sex Spánverjum og fimm leikmönnum Barcelona í hópi tíu verðmætustu kvenleikmanna heims.
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A post shared by Transfermarkt (@transfermarkt_official)