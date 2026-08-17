Fernandes ekki á förum

Manchester United ætlar að hafna öllum tilboðum sem gerð verða í Bruno Fernandes, fyrirliða liðsins, í þessum félagsskiptaglugga.
Samkvæmt BBC hafa nokkur félög gert tilboð í portúgalska miðjumanninn Bruno Fernandes. Félög á borð við Galatasaray, Juventus og AC Milan hafa sýnt áhuga á leikmanninum en ekkert hefur gengið hjá þeim. Nú hefur Manchester United ákveðið að hafna öllum tilboðum í Fernandes.
Síðasta sumar virtist stjórn Manchester United hafa samþykkt tilboð frá sádí-arabíska félaginu Al-Hilal í Fernandes en eftir samtal við konu sína hafi hann ákveðið að neita að semja við félagið. Það reyndist vera góð ákvörðun fyrir United þar sem Bruno Fernandes bætti stoðsendingametið í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili sem hjálpaði liðinu að tryggja sér sæti í Meistaradeild Evrópu. Einnig var hann valinn besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Aðeins eitt ár er eftir af samningi hans við félagið en það er framlengingarákvæði í samningnum um eitt ár í viðbót. Ekki er enn búið að ákveða hvort framlengja eigi samninginn við Fernandes eða ekki.
Þrátt fyrir að ákveða að halda Fernandes í eitt ár í viðbót í það minnsta hefur lítið gerst á félagsskiptamarkaðnum hjá Manchester United. Í byrjun sumars var búist við að félagið myndi kaupa mikið af leikmönnum þar sem liðið þarf að stækka hópinn eftir að hafa komist í Meistaradeild Evrópu.
Aðeins tveir leikmenn hafa komið til liðsins í sumar. Félagið keypti Youri Tielemans frá Aston Villa og Andrey Santos frá Chelsea. Fátt annað hefur komist á borðið hjá félaginu og eru stuðningsmenn áhyggjufullir yfir því hve þunnur hópurinn er.
Fyrr í sumar var búist við að Mason Mount þyrfti að stíga upp á miðjunni en hann meiddist á undirbúningstímabilinu og hefur misst af síðustu tveim leikjum. Ekki er búist við að hann verði í leikmannahóp Manchester United þegar liðið mætir Hull í fyrsta leik deildarinnar.