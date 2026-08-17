Valur og KA skildu jöfn, 4-4, í kaflaskiptum leik liðanna í 19. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á N1-vellinum að Hlíðarenda í kvöld.
KA-menn voru fyrir leikinn í fallsæti með 15 stig og þurftu sárlega á þremur stigum að halda. Það mátti sjá frá upphafi leiksins að gestirnir að norðan ætluðu að selja sig dýrt til þess að innbyrða sigur.
Jakob Snær Árnason kom KA yfir strax á fimmtu mínútu leiksins. Adam Ægir Pálsson, sem kom til KA frá Val fyrr í sumar, sendi þá frábæra á Jakob Snæ sem fékk mikinn tíma til þess að athafna sig í vítateig Vals og lagði boltann í hornið.
Hallgrímur Mar Steingrímsson tvöfaldaði síðan forystu KA-liðsins eftir rúmlega stundarfjórðungs leik. Frederik Schram átti þá slæma spyrnu frá marki sínu og Jeppe Pederson kom boltanum á Hallgrím Mar sem skoraði með skoti nokkuð utan vítateigs. Frederik hefði svo sannarlega getað bjargað eigin skinni með því að verja skot Hallgríms sem var hvorki sérlega fast eða hnitmiðað.
Hólmar Örn Eyjólfsson klóraði svo í bakkann fyrir andlaust lið Vals um miðjan fyrri hálfleik. Tryggi Hrafn Haraldsson fann þá ennið á Hólmari Erni sem skallaði boltann í netið.
Valsmenn vöknuðu hins vegar ekki almennilega til lífsins við þetta mark og KA breytti stöðunni í 3-1 skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Lagleg sókn norðanmanna endaði með því að Kári Gautason sendi boltann fyrir á Jakob Snæ sem skoraði annað mark sitt í leiknum.
Staðan 3-1 í hálfleik og útlitið bjart fyrir KA sem eygði von um fyrsta sigurinn í deildinni síðan um miðjan júlí og fyrst útisigurinn frá því um miðjan maímánuð.
Tvö keimlík mörk hjá Patrick Pedersen um miðbik seinni hálfleiks urðu til þess að Valur jafnaði metin. Í bæði skiptin komu mörk danska makraskorarans eftir langt innkast hjá Samúel Kára Friðjónssyni. Hólmar Örn var í baráttunni í aðdraganda beggja markanna sem komu með skoti og svo skalla af stuttu færi.
Það var svo Hallgrímur Mar sem náði forystunni fyrir KA á nýjan leik glæsilegur viðstöðulausu skoti á lofti eftir fyrirgjöf frá Diego Montel þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum.
Adam var hins vegar ekki lengi í paradís hjá KA-mönnum þar sem Tryggvi Hrafn tryggði Val eitt stig með snotru marki sínu eftir laglegan undirbúning Lúkasar Loga Heimissonar skömmu síðar.
Niðurstaðan 4-4 jafntefli í hörku skemmtilegum leik en úrslitin þýða að KA er í næstneðsta sæti deildarinnar með 16 stig og er stigi á eftir FH og ÍBV sem eru í sætunum þar fyrir ofan. Valur er aftur á móti áfram í sjöunda sæti núna með 23 stig.
„Við spiluðum ekki vel í fyrri hálfleik og vorum alveg fullkomlega meðvitaðir um það. Við fórum yfir hlutina af yfirvegun og fórum yfir það sem betur mátti fara. Við sýndum mikinn karakter í seinni hálfleik og sýndum allt annað hugarfar en í þeim fyrri,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, að leik loknum.
„Við sköpuðum nægilega mörg færi og skutum nógu oft á markið til þess að knýja fram sigur. Varnarleikurinn var hins vegar ekki nógu öflugur að þessu sinni hjá öllu liðinu. Við tökum þessu stigi bara áfram og höldum áfram,“ sagði Brazell enn fremur.
„Það er jákvætt að Patrick Pedersen getur spilað meira og meira með hverjum leiknum og gott að sjá hann skora tvö mörk í þessum leik. Leikmenn sem hafa verið lengi frá eru að nálgast sitt besta form sem er mjög jákvætt,“ sagði hann um danska framherjann.
„Áhorfendur fengu nóg fyrir peninginn í þessum leik og mér líður eins og ég hafi elst um nokkur ár á meðan á leiknum stóð. Það var gaman að sjá leikmenn njóta þess að spila og leggja allt sem þeir áttu í verkefnið. Það er það sem ég tek jákvætt úr þessari viðureign,“ sagði Brazell.
Hallgrímur: Lít á glasið hálffullt eftir þennan leik
„Við komum af miklum krafti inn í þennan leik og sýndum andlegan styrk eftir erfiðan kafla undanfarið. Það var mikið hungur í liðinu og við skorum þrjú góð mörk í fyrri hálfleik. Vorum beinskeyttir og hættulegir í sóknaraðgerðum okkar sem hefur vantað upp á í siðustu leikjum,“ sagði Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, eftir leik.
„Við höfðum ekki skorað í síðustu þremur leikjum okkar fyrir þennan og það er sterkt að ná að skora fjögur mörk í kvöld. Það er að sama skapi svekkjandi að ná ekki í sigur eftir að hafa komist tvisvar sinnum yfir og vera 3-1 yfir í hálfleik,“ sagði Hallgrímur þar að auki.
„Það þarf þó að hafa í huga að við erum án lykilleikmanna í leiknum og missum leikmenn út af í meiðsli inni í leiknum. Þeir leikmenn sem komu inn í byrjunarliðið og inná í leiknum stóðu sig feykilega vel. Ég kýs að líta á glasið hálffullt og taka það jákvæða með okkur inn í framhaldið,“sagði hann.
„KA-menn mættu mjög vel í kvöld og studdu okkur dyggilega eins og þeir hafa verið að gera í allt sumar. Það er mikilvægt fyrir okkur að finna þennan stuðning í þeirri baráttu sem við erum í og fram undan er. Við förum brattir inn í næstu verkefni,“ sagði Hallgrímur.
Það var nóg um að vera í þessum leik og átta mörk litu dagsins. Erfitt að taka eitt atvik út fyrir sviga en seinna markið hjá Hallgrími Mar og jöfnunarmarkið hjá Tryggva Hrafni voru augnakonfekt.
Jakob Snær skoraði tvö glæsileg mörk og var óheppinn að þurfa að fara meiddur af velli sem varð til þess að hann gat ekki gert atlögu að þrennunni. Hallgrímur Mar var mikið í boltanum og skoraði tvö hugguleg mörk.
Mikael Breki Þórðarson átti góðan leik inni á miðsvæðinu og samvinna hans og Jeppe Pedersen gekk vel. Diego Montiel kom sterkur inn á kantinn hjá KA og lagði upp seinna mark Hallgríms Mars. Stoðsending Adams Ægis í fyrr marki Jakobs Snæs var snotur.
Patrick Pedersen minnti á þefvísi sína fyrir framan markið með tveimur mörkum sínum. Hólmar Örn var sterkur í vítateig KA en hann skoraði eitt og var í atganginum í báðum mörkum Patrick Pedersen.
Lúkas Logi gerði vel í markinu sem Tryggvi Hrafn skoraði og Tryggvi sýndi þar hversu ofboðslega góður slúttari hann er. Hörður Ingi Gunnarsson kom vel inn í vinstri bakvörðinn.
Dómarar leiksins, þeir Helgi Mikael Jónasson, Birkir Sigurðarson, Jovan Subic og Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson, dæmdu þennan leik bara heilt yfir vel og sjá sjö í einkunn fyrir vel unninn störf sín.
Það var vel mætt á báða bóga á Hlíðarenda í kvöld. Bæði lið voru rækilega studd af stuðningsmönnum sínum sem fengu mikið fyrir peninginn að þessu sinni. KA er í erfiðri stöðu og leikmenn liðsins hafa gott af því að finna fyrir því jafn áþeifanlega og raun bar vitni að fólkið stendur á bakvið þá.