Enski boltinn

Eiður Smári í enska boltann á Sýn Sport

Sindri Sverrisson skrifar
Eiður Smári Guðjohnsen verður í enska boltanum á Sýn Sport í allan vetur.
Eiður Smári Guðjohnsen verður í enska boltanum á Sýn Sport í allan vetur. Sýn Sport

Fótboltagoðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen hefur bæst í hóp þeirra sérfræðinga sem fjalla um ensku úrvalsdeildina í fótbolta á Sýn Sport í vetur.

Biðinni löngu eftir nýrri leiktíð í ensku úrvalsdeildinni lýkur loks á föstudaginn þegar Arsenal tekur á móti nýliðum Coventry í fyrsta leik tímabilsins. Heil umferð fer fram um helgina.

Nýrri leiktíð fylgir jafnframt nýr sérfræðingur á Sýn Sport og sá er að öðrum Íslendingum ólöstuðum best til þess fallinn að fjalla um ensku úrvalsdeildina enda sá eini sem hefur unnið hana, og það tvisvar, með Chelsea á sínum tíma.

Eiður mun koma að umfjöllun um enska boltann með fjölbreyttum hætti; í Doc Zone, Sunnudagsmessunni og sem sérfræðingur fyrir stórleiki.

Klippa: Sýn Sport fær mikinn liðsauka

Enska úrvalsdeildin hefst eins og fyrr segir á föstudaginn og hægt er að tryggja sér áskrift á vef Sýnar.

Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:

Föstudagurinn 21. ágúst

  • 19.00 Arsenal - Coventry

Laugardagurinn 22. ágúst

  • 11.30 Hull - Man. Utd
  • 14.00 Everton - Crystal Palace
  • 14.00 Ipswich - Sunderland
  • 14.00 Nott. Forest - Leeds
  • 16.30 Brentford - Tottenham

Sunnudagurinn 23. ágúst

  • 13.00 Brighton - Aston Villa
  • 13.00 Man. City - Bournemouth
  • 15.30 Newcastle - Liverpool

Mánudagurinn 24. ágúst

  • 19.00 Fulham - Chelsea
Enski boltinn

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