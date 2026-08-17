Eiður Smári í enska boltann á Sýn Sport

Fótboltagoðsögnin Eiður Smári Guðjohnsen hefur bæst í hóp þeirra sérfræðinga sem fjalla um ensku úrvalsdeildina í fótbolta á Sýn Sport í vetur.
Biðinni löngu eftir nýrri leiktíð í ensku úrvalsdeildinni lýkur loks á föstudaginn þegar Arsenal tekur á móti nýliðum Coventry í fyrsta leik tímabilsins. Heil umferð fer fram um helgina.
Nýrri leiktíð fylgir jafnframt nýr sérfræðingur á Sýn Sport og sá er að öðrum Íslendingum ólöstuðum best til þess fallinn að fjalla um ensku úrvalsdeildina enda sá eini sem hefur unnið hana, og það tvisvar, með Chelsea á sínum tíma.
Eiður mun koma að umfjöllun um enska boltann með fjölbreyttum hætti; í Doc Zone, Sunnudagsmessunni og sem sérfræðingur fyrir stórleiki.
Enska úrvalsdeildin hefst eins og fyrr segir á föstudaginn og hægt er að tryggja sér áskrift á vef Sýnar.
Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:
Föstudagurinn 21. ágúst
Laugardagurinn 22. ágúst
Sunnudagurinn 23. ágúst
Mánudagurinn 24. ágúst