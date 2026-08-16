Enski boltinn

West Ham kaupir Arne Engels

Stefán Árni Pálsson skrifar
West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni í vor og leikur sinn fyrsta leik í ensku B-deildinni klukkan 15 í dag gegn Burnley.
West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni í vor og leikur sinn fyrsta leik í ensku B-deildinni klukkan 15 í dag gegn Burnley.

West Ham United hefur gengið frá kaupum á belgíska miðjumanninum Arne Engels frá skoska liðinu Celtic. Erlendir miðlar greinar frá því að kaupverðið sé 22 milljónir punda en samningurinn er til fimm ára.

Belginn er fjölhæfur miðjumaður og þekktur fyrir sköpunargáfu sína og hæfileika úr föstum leikatriðum. Hann hefur átt tvö afar sterk tímabil í Skotlandi með Celtic og varð skoskur meistari bæði tímabilin.

Engels kom alls 100 sinnum við sögu í leikjum Celtic og skilaði 39 mörkum eða stoðsendingum á þeim tíma.

Hinn 22 ára gamli Engels hefur leikið fjóra landsleiki fyrir Belgíu. Hann hóf ferilinn hjá Club Brugge áður en hann hélt til Þýskalands þar sem hann lék í 18 mánuði með Augsburg í þýsku úrvalsdeildinni.

West Ham United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið