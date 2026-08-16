West Ham kaupir Arne Engels Stefán Árni Pálsson skrifar 16. ágúst 2026 12:00 West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni í vor og leikur sinn fyrsta leik í ensku B-deildinni klukkan 15 í dag gegn Burnley. West Ham United hefur gengið frá kaupum á belgíska miðjumanninum Arne Engels frá skoska liðinu Celtic. Erlendir miðlar greinar frá því að kaupverðið sé 22 milljónir punda en samningurinn er til fimm ára. Belginn er fjölhæfur miðjumaður og þekktur fyrir sköpunargáfu sína og hæfileika úr föstum leikatriðum. Hann hefur átt tvö afar sterk tímabil í Skotlandi með Celtic og varð skoskur meistari bæði tímabilin. Engels kom alls 100 sinnum við sögu í leikjum Celtic og skilaði 39 mörkum eða stoðsendingum á þeim tíma. Hinn 22 ára gamli Engels hefur leikið fjóra landsleiki fyrir Belgíu. Hann hóf ferilinn hjá Club Brugge áður en hann hélt til Þýskalands þar sem hann lék í 18 mánuði með Augsburg í þýsku úrvalsdeildinni. A first chat with our boy from Belgium 🗣️— West Ham United (@WestHam) August 15, 2026 West Ham United Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn Enn engin skýring á dauðaslysi hjólreiðakappans Sport Táningur sló 470 metra högg á DP World Tour Golf Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Stjarnan fær 208 sentímetra miðherja Körfubolti Strákarnir sekúndum frá gullinu eftir frábæra frammistöðu Körfubolti Fleiri fréttir Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Sjá meira