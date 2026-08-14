Flest bendir til þess að hollenski miðjumaðurinn Tijjani Reijnders sé á leið til Al-Qadsiah í Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár í herbúðum Manchester City.
Talið er Al-Qadsiah muni greiða 52 milljónir punda fyrir Reijnders en City keypti hann fyrir 46,5 milljónir punda frá AC Milan fyrir síðasta tímabil.
Reijnders fór vel af stað með City en þótti ekki stimpla sig nógu vel inn í liðið. Alls lék Hollendingurinn 47 leiki með City í öllum keppnum á síðasta tímabili og skoraði sjö mörk.
Reijnders æfði ekki með City í gær og búist er við því að hann verði tilkynntur sem nýr leikmaður Al-Qadsiah áður en langt um líður. Brendan Rodgers, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, Celtic og Leicester City, stýrir Al-Qadsiah.
Talsverðar breytingar gætu orðið á miðju City áður en félagaskiptaglugganum verður lokað um mánaðarmótin. Félagið er búið að kaupa Eliot Anderson frá Nottingham Forest og hefur áhuga á Enzo Fernández, leikmanni Chelsea. Rodri, besti leikmaður HM, gæti hins vegar verið á förum frá City.