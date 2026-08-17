Sjáðu mörkin sem tryggðu Arsenal skjöldinn

Englandsmeistarar Arsenal hófu nýtt keppnistímabil með afar sannfærandi hætti þegar þeir rúlluðu yfir bikarmeistara Manchester City, 3-0, í leiknum um Samfélagsskjöldinn í gær. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.
Leikið var í Cardiff í Wales og voru Arsenal-menn komnir yfir strax á fyrstu mínútu leiksins, þegar ítalski varnarmaðurinn Riccardo Calafiori skoraði framhjá landa sínum Gianluigi Donnarumma.
Martin Ödegaard átti svo frábæra fyrirgjöf á nýja manninn, hinn gríska Christos Tzolis, sem skallaði á Kai Havertz og Þjóðverjinn kom Arsenal í 2-0, á 28. mínútu.
Snemma í seinni hálfleik átti Tzolis svo sendingu á Ödegaard sem kláraði færið sitt af stakri snilld, einn gegn Donnarumma.
Arsenal byrjar svo nýja leiktíð í ensku úrvalsdeildinni á því að mæta nýliðum Coventry á föstudagskvöld. City-menn, sem þurfa nú að finna sína fjöl undir stjórn Enzo Maresca í stað Pep Guardiola, byrja á að taka á móti Bournemouth á sunnudaginn klukkan 13.