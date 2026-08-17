Það voru blandaðar tilfinningar í huga Hallgríms Jónassonar, þjálfara KA, eftir 4-4 jafntefli liðsins gegn Val í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. Heilt yfir var þó Hallgrímur frekar jákvæðari en vonsvikinn með eitt stig.
„Við komum af miklum krafti inn í þennan leik og sýndum andlegan styrk eftir erfiðan kafla undanfarið. Það var mikið hungur í liðinu og við skorum þrjú góð mörk í fyrri hálfleik. Vorum beinskeyttir og hættulegir í sóknaraðgerðum okkar sem hefur vantað upp á í siðustu leikjum,“ sagði Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, eftir leik.
„Við höfðum ekki skorað í síðustu þremur leikjum okkar fyrir þennan og það er sterkt að ná að skora fjögur mörk í kvöld. Það er að sama skapi svekkjandi að ná ekki í sigur eftir að hafa komist tvisvar sinnum yfir og vera 3-1 yfir í hálfleik,“ sagði Hallgrímur þar að auki.
„Það þarf þó að hafa í huga að við erum án lykilleikmanna í leiknum og missum leikmenn út af í meiðsli inni í leiknum. Þeir leikmenn sem komu inn í byrjunarliðið og inná í leiknum stóðu sig feykilega vel. Ég kýs að líta á glasið hálffullt og taka það jákvæða með okkur inn í framhaldið,“sagði hann.
„KA-menn mættu mjög vel í kvöld og studdu okkur dyggilega eins og þeir hafa verið að gera í allt sumar. Það er mikilvægt fyrir okkur að finna þennan stuðning í þeirri baráttu sem við erum í og fram undan er. Við förum brattir inn í næstu verkefni,“ sagði Hallgrímur.