Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City 16. ágúst 2026 13:30 Leikmenn Arsenal fagna hér titlinum. Vísir/getty/Nick Potts Arsenal hóf nýtt tímabil með titli þegar liðið vann Manchester City 3-0 í Samfélagsskjöldinum á Principality Stadium í Cardiff í dag. Þetta var jafnframt fyrsti keppnisleikur Enzo Maresca sem knattspyrnustjóra Manchester City. Arsenal þurfti aðeins 24 sekúndur til að koma sér yfir. Riccardo Calafiori skoraði þá eftir góða sókn. Donnarumma hefði mátt gera betur í marki City. Draumabyrjun og City átti erfitt með að fóta sig í kjölfarið. Kai Havertz tvöfaldaði forystuna á 28. mínútu. Christos Tzolis, sem var að spila sinn fyrsta keppnisleik fyrir Arsenal, sendi boltann fyrir markið þar sem Havertz skallaði hann í netið. Arsenal hélt áfram að stjórna leiknum eftir hálfleikinn og Martin Ødegaard bætti þriðja markinu við á 48. mínútu. Ødegaard sýndi mikla yfirvegun í teignum, lék á varnarmann og kláraði færið með hnitmiðuðu skoti. City tókst ekki að svara og Arsenal hélt hreinu allt til leiksloka. Lið Mikel Arteta vann því Samfélagsskjöldinn sannfærandi og fær góðan byr inn í nýtt tímabil eftir að hafa orðið Englandsmeistari á síðasta tímabili. Arsenal mætir Coventry City í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni næsta föstudag, en Manchester City sækir Wolves heim daginn eftir. Allt saman í beinni útsendingu á Sýn Sport. Arsenal FC Manchester City