Jadon Sancho hefur fengið tilboð frá liðum í ensku úrvalsdeildinni en svo virðist sem hann vilji finna sér lið erlendis.
Jadon Sancho hefur verið í félagsvandræðum síðan hann gekk til liðs við Manchester United árið 2021. Til að byrja með fann hann sig ekki hjá félaginu og lenti í ýmsum deilum við þjálfara liðsins.
Manchester United keypti Sancho frá Borussia Dortmund í Þýskalandi fyrir 73 milljónir punda. Miklar væntingar voru bundnar unga kantmanninum en hann náði ekki að standast væntingar.
Árið 2023 lenti Jadon Sancho í deilum við þáverandi þjálfara Manchester United, Erik Ten Hag, og var hann tekinn úr hópnum. Sama tímabil snéri hann aftur til Dortmund að láni til þess að fá að spila. Ljóst var að hann átti ekki afturkvæmt til Manchester United og fór hann tvisvar að láni til viðbótar þar sem hann var eitt tímabil hjá Chelsea og eitt tímabil hjá Aston Villa.
Þegar Sancho fór til Chelsea stóð í samningnum að Chelsea þyrfti að kaupa leikmanninn eftir lánið. Chelsea vildi það ekki og borgaði fimm milljónir punda til þess að skila honum aftur til Manchester United. Nú hefur samningur hans við félagið runnið út og er hann nú án liðs.
Félög í ensku úrvalsdeildinni hafa reynt að sækja Sancho en hann hefur neitað þeim. Svo virðist sem hann vilji fara til félags utan Englands.