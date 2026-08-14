Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Manchester City, segir að félagið muni ekki bjóða í Enzo Fernández í dag. Chelsea hafði gefið félögum frest þar til síðdegis til að gera tilboð í argentínska miðjumanninn.
Maresca tók við City af Pep Guardiola í sumar og stýrir liðinu í fyrsta sinn í keppnisleik á sunnudaginn. Þá mætir City Arsenal í Samfélagsskildinum.
Maresca stýrði Chelsea áður en hann tók við City og þekkir því vel til Fernández.
„Ekki í dag, satt best að segja, ég held að við munum ekki gera neitt í dag,“ sagði Maresca á blaðamannafundi í dag, aðspurður hvort City myndi gera tilboð í Fernández.
„Það er alveg á hreinu að það er eitthvað sem við þurfum að gera, hversu mikið veit ég ekki. Það geta verið einn eða tveir leikmenn en það fer líka eftir því hvort leikmenn vilja fara svo við sjáum til.“
City stefnir á að kaupa marokkóska ungstirnið Ayyoub Bouaddi frá Lille og þá hefur félagið fest kaup á enska landsliðsmanninum Eliot Anderson.
City hefur hafnað tveimur tilboðum Barcelona í Rodri, besta leikmann heimsmeistaramótsins, og þá er Tijjani Reijnders væntanlega á leið til Al-Qadsiah í Sádi-Arabíu.
Leikur City og Arsenal um Samfélagsskjöldinn hefst klukkan 14:00 á sunnudaginn og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.