Þróttur situr á toppi Lengjudeildarinnar

Þróttur situr á toppi Lengjudeildar karla eftir sigur á Fylki í kvöld. Á sama tíma gerði Afturelding jafntefli við HK.
Þróttur tók á móti Fylki á Pepsi-vellinum sem er nýtt nafn Þróttarvallarins. Sigurður Egill Lárusson kom Þrótturum yfir strax á sjöttu mínútu eftir frábært skot fyrir utan teig. Á 29. mínútu tvöfaldaði Aron Snær Ingason forystu Þróttara og stóðu leikar þannig í hálfleik.
Í seinni hálfleik minnkar Eyþór Aron Wöhler metin fyrir Fylki og strax komin pressa á Þróttara. Þeir náðu þó að standast pressuna og tryggðu 3-1 sigur á 86. mínútu þegar Magnús Þórðarson slapp inn fyrir vörn Fylkis.
Á sama tíma mættust Afturelding og HK í Mosfellsbænum þar sem Óðinn Bjarkason kom Aftureldingu í forystuna strax á níundu mínútu. Sú forysta entist þó ekki lengi því Breki Hólm Baldursson jafnaði metin með frábæru skoti fyrir utan teig.
Undir lok hálfleiksins fékk Afturelding víti eftir að boltinn fór í höndina á Aroni Kristófer Lárussyni og fór Aron Elí Sævarsson á punktinn fyrir Aftureldingu. Honum mistókst þó að skora þar sem Ólafur Örn Ásgeirsson varði vel í marki HK og liðin fóru jöfn til búningsherbergja í hálfleik.
HK náði forystu leiksins á 57. mínútu þegar Viktor Helgi Benediktsson skallaði aukaspyrnu Atla Hrafns Andrasonar í markið. Hvorugt liðið gat þó haldið lengi í sína forystu þar sem Afturelding jafnaði metin á 60. mínútu. Þar skoraði Haukur Örn Brink eftir góða skyndisókn.
Í lokin reyndu bæði lið allt sem þau gátu til að sækja sigur og komu færi á báða bóga en inn vildi boltinn ekki. Leikurinn endaði því með 2-2 jafntefli sem gerir vítaklúður Aftureldingar dýrara.
Þróttur náði því að taka efsta sæti Lengjudeildarinnar en liðið er með eins stigs forystu á Aftureldingu í öðru sætinu. Afturelding hefur þó spilað einum leik færra og getur nýtt hann til að endurheimta toppsæti deildarinnar.
Fylkir er í þriðja sætinu aðeins tveimur stigum frá Aftureldingu og HK í því fjórða. Það er því mjög þéttur pakki á toppi deildarinnar og skiptir hvert stig máli.
Upplýsingar um markaskorara og tímasetningar voru fengnar af fótbolti.net.