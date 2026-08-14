Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 23:15 Eva Carneiro reynir að stöðva blóðnasir hjá Gary Cahill, leikmanni Chelsea, þegar hún starfaði enn sem liðslæknir Chelsea. Getty/ Matthew Ashton Eva Carneiro, fyrrverandi læknir Chelsea, svarar José Mourinho og John Terry fullum hálsi vegna heimildarmyndar þar sem deilurnar þeirra eru rifjaðar upp. Eva Carneiro er mjög ósátt við Mourinho og Terry og ummæli þeirra um af hverju kom til brottfarar hennar frá enska úrvalsdeildarfélaginu fyrir ellefu árum. Mourinho og Terry ræddu atvikið í nýrri heimildarmynd á Netflix, „Mourinho“, þar sem fyrrverandi stjóri Chelsea hélt því fram að Carneiro og yfirsjúkraþjálfarinn Jon Fearn hefðu gert rangt í að fara inn á völlinn til að sinna Eden Hazard í 2-2 jafntefli gegn Swansea City í ágúst 2015. Eva Carneiro og sjúkraþjálfarinn Jon Fearn huga að Eden Hazard í uppbótartíma í 2-2 jafntefli Chelsea og Swansea.EPA Carneiro brást við heimildarmyndinni á samfélagsmiðlum og birti færslu á X: „11 árum síðar og hér erum við að endurupplifa það versta. Vona að þeir hafi grætt einhvern pening.“ Hún gagnrýndi einnig Terry, sem studdi útgáfu Mourinho af atburðarásinni og sagði að það hefði verið samkomulag milli leikmanna og læknateymis Chelsea um að þeir færu ekki inn á völlinn nema meiðsli væru „mjög, mjög alvarleg“. We are bound by a medico-legal code of conduct. Genuinely it would be healthy for John Terry to learn the rules of the game. It’s been long enough mate #rulesofthegame #PremierLeague #EnglishFootball #MedicalGovernance #specialones https://t.co/xhaS0l6B4g— Dr Eva Carneiro (@evacarneiro) August 13, 2026 „Við erum bundin af læknisfræðilegum og lagalegum siðareglum. Í fullri alvöru væri hollt fyrir John Terry að læra leikreglurnar. Það er kominn nægur tími, félagi,“ skrifaði Carneiro. Carneiro deildi einnig yfirlýsingu frá bresku samtökunum um íþrótta- og æfingalækningar þar sem sagði að læknateymi hefði „algjöra skyldu“ til að sinna og meta leikmann þegar dómari bæði um það. Hún bætti við í annarri færslu: „Þannig að þetta er Í RAUN mjög einfalt. Dómarinn Michael Oliver kallaði á okkur TVISVAR, leikmaðurinn Eden Hazard óskaði eftir læknisaðstoð, við náðum þá augnsambandi frá hliðarlínunni og hann staðfesti að hann þyrfti læknisaðstoð, TVISVAR. Only ONEdoctor on the pitch different medicolegal implications , try to read and learn. Thai isn’t me saying these are premier league rules and general medical council rules . This was explained repeatedly. Back to being a doctor bye bye https://t.co/nkNsaQUYSx— Dr Eva Carneiro (@evacarneiro) August 14, 2026 „Á þeim tímapunkti eru hendur mínar bundnar sem heilbrigðisstarfsmanns.“ Atvikið átti sér stað undir lok opnunarleiks Chelsea í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2015-16. Markvörðurinn Thibaut Courtois hafði þegar fengið rautt spjald þegar Carneiro og Fernandes fóru inn á völlinn til að sinna Hazard, sem þýddi að belgíski landsliðsmaðurinn þurfti þá að yfirgefa völlinn og Chelsea var tímabundið með níu leikmenn. Mourinho brást reiður við á sínum tíma og kallaði Carneiro og Fearn síðar „hvatvísa og barnalega“ og sagði að þau „skildu ekki leikinn“. Þegar Mourinho ræddi atvikið í heimildarmyndinni sagði hann: „Ég er ekki læknir en augu mín vita hvenær leikmaður er meiddur og hvenær leikmaður er ekki meiddur. Ég vissi að Eden var ekki meiddur en læknarnir fóru inn á völlinn og við vorum eftir með níu leikmenn. Fyrir mér er kvenlæknir það sama og karlkyns læknir. Þannig að, eins og alltaf, notaði ég orðaforða minn þegar ég er ekki ánægður,“ sagði Mourinho. Terry, fyrirliði Chelsea á þeim tíma, studdi frásögn Mourinho af þeim væntingum sem gerðar voru til læknateymis félagsins. Carneiro og Fearn voru fjarlægð úr störfum hjá aðalliðinu í kjölfar Swansea-leiksins. Carneiro yfirgaf Chelsea mánuði síðar og höfðaði síðar mál gegn félaginu fyrir ólögmæta uppsögn auk sérstakrar kröfu á hendur Mourinho. Chelsea og Carneiro náðu sáttum í júní 2016 eftir að málið fór fyrir vinnudómstól. Félagið bað Carneiro afsökunar en Mourinho gerði það aldrei opinberlega. Mourinho var sýknaður af enska knattspyrnusambandinu í september 2015 af því að hafa haft uppi mismununarummæli í garð Carneiro í atvikinu. Hann var rekinn frá Chelsea innan við þremur mánuðum síðar eftir slæma byrjun á titilvörn þeirra í ensku úrvalsdeildinni. 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