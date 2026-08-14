Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 22:33 Rodri og Enzo Fernandez í baráttunni um boltann í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar. Getty/Juan Luis Diaz Ensku stórliðin Chelsea og Manchester City eru ekki hætt á markaðnum og nú eru tveir miðjumenn áberandi í fréttum af markaðsmálum þeirra tveggja. Sky Sports fjallar um miðjumennina Enzo Fernandez frá Argentínu og Rodri frá Spáni. Báðir voru þeir lykilmenn landsliða sinna sem komust í úrslitaleik HM og hafa spilað við frábæran orðstír í ensku úrvalsdeildinni undanfarin ár. Þess vegna kemur mörgum á óvart að verðmat þeirra er mjög ólíkt en Sky Sports reynir að svara spurningunni hvort það sé rétt metið að Enzo Fernandez sé virði tveggja Rodri. Chelsea metur Enzo Fernandez á 120 milljónir punda á meðan Barcelona reynir að kaupa Rodri frá Manchester City fyrir helmingi minna. 🚨🔵 Chelsea have not received any official bid for Enzo Fernández — as their own 5pm UK time ‘deadline’ has now passed.#CFC inform £120m verbal ‘exit clause’ made available to Enzo’s camp for potential suitors at end of May is now off the table. pic.twitter.com/7aZZiq934S— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026 Rodri er fjórfaldur meistari ensku úrvalsdeildarinnar og var valinn leikmaður mótsins á HM með Spáni. Samt vonast Barcelona til að fá hann fyrir upphæð í kringum 60 milljónir punda, á meðan Chelsea krefst tvöfalt meira fyrir Fernandez. Framúrskarandi frammistaða Rodri á HM fyrir Spán, eftir tvö meiðslahrjáð tímabil með Manchester City, sannaði að fyrrum handhafi Gullknattarins getur enn spilað á sínu besta. Jafnvel á slitróttu tímabili í ensku úrvalsdeildinni á síðasta ári sýna gögn frá Gradient Sports að Rodri stóð sig betur en Fernandez í fimm af sex lykilmælikvörðum fyrir miðjumenn, þar á meðal sendingum, knattrakstri og tæklingum. Hann er talinn betri leikmaður af langflestum en þegar þú kaupir leikmann á stóra upphæð þá skiptir framtíðin og mögulegar framtíðarsölur einnig gríðarlega miklu máli. Rodri varð þrítugur í byrjun sumars og það setur hann á annan stað á ferlinum en Fernandez, sem er á leið inn í það sem ættu að vera hans bestu ár, enda enn bara 25 ára gamall. 🗣️ "For two central midfielders you're spending an absolute fortune, it better work!" Is Enzo Fernandez worth £120m? 💰 pic.twitter.com/aPAAsCE6AR— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 13, 2026 Rodri er óhefðbundinn að því leyti að samkvæmt Transfermarkt náði virði hans hámarki síðar, 28 ára að aldri, þegar hann vann Gullknöttinn. En það hefur síðan lækkað verulega, úr 111,1 milljón punda í 47 milljónir punda. Virði Fernandez á Transfermarkt er aftur á móti í hæstu hæðum og hefur hækkað í 85,5 milljónir punda, og virðist fylgja hinni viðteknu þróun. Með því að bera saman leikmannaprófíla í ensku úrvalsdeildinni og kaupverð á Transfermarkt komst Sky Sports að því að aldur og samningslengd eru tveir stærstu þættirnir sem ákvarða verðmæti leikmanna. Aðrir þættir sem hafa áhrif, samkvæmt greiningu þeirra, eru skammtíma- og langtímaform leikmanna, styrkleiki félagsliðs, metinn með styrkleikaröðun Opta, og nýleg spilun, mæld í spiluðum mínútum. Hér má sjá meira um pælingar Sky Sports. 🚨JUST IN: Chelsea have plenty of midfield options and It is UNLIKELY the will make a signing in that position, especially as Reece James can play there too. [@TheAthleticFC] https://t.co/63yppwAEHW— CFCDaily (@CFCDaily) August 11, 2026 Enski boltinn Manchester City Chelsea FC Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Aflýsa síðustu keppninni og framtíð mótaraðarinnar í uppnámi Golf Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Enski boltinn Sló tvo leikmenn í andlitið og lét vísa áhorfanda út Körfubolti „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Fótbolti Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Íslenski boltinn Strákarnir í úrslitaleikinn og upp í A-deild eftir risasigur Körfubolti Fleiri fréttir Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? 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