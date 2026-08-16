Barcelona og Man. City ná saman um kaupin á Rodri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. ágúst 2026 22:23 Rodri tók við heimsbikarnum í sumar sem fyrirliði spænska landsliðsins og nú er hann á leiðinni í spænska boltann. Getty/Ryan Pierse Erlendir fjölmiðlar eins og BBC og Sky Sports segja frá því í kvöld að Barcelona hafi náð samkomulagi um kaup á fyrirliða spænska landsliðsins, Rodri, frá Manchester City fyrir um 65 milljónir punda. Hinn þrítugi Rodri, sem vann Gullknöttinn árið 2024, mun skrifa undir fjögurra ára samning við spænsku meistarana. Búist er við að gengið verði frá félagaskiptunum á næstu dögum. BREAKING: Barcelona agree deal to sign Rodri from Man City for £65.4m 🚨Man City had been looking for him to sign a new contract, but midfielder made it clear he would prefer to move back to Spain this summer, despite having one more year left on his contract 🇪🇸 pic.twitter.com/pO0LfxlJIO— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 16, 2026 Rodri lék 298 leiki á sjö sigursælum tímabilum hjá City eftir að hafa komið til félagsins frá Atletico Madrid árið 2019 fyrir 62,8 milljónir punda, sem þá var metfé hjá félaginu. Hann missti af stórum hluta tímabilsins 2024–25 eftir að hafa orðið fyrir alvarlegum hnémeiðslum og missti af hluta síðasta tímabils vegna tognunar aftan í læri. Hins vegar var hann kominn í sitt besta form á heimsmeistaramótinu í sumar, þar sem hann leiddi Spán til síns annars titils og var valinn besti leikmaður mótsins. Rodri yfirgefur City eftir að hafa unnið tólf stóra titla, þar á meðal fjóra enska úrvalsdeildartitla, tvo enska bikartitla, þrjá deildabikartitla og Meistaradeildina tímabilið 2022–23. Í síðustu viku hafnaði City fyrsta tilboði Barca í Rodri, sem hljóðaði upp á 38,5 milljónir punda, en hann var að hefja síðasta ár samnings síns hjá City. Svo virtist sem Real Madrid yrði næsti áfangastaður hans en erkifjendurnir í Barcelona drifu þá í að ganga frá kaupunum á síðustu dögum. 🚨 Barcelona strike agreement with Manchester City to sign Rodri. €76.5m package. €60m fixed & above €11m of bonuses viewed as highly achievable so #MCFC can expect at least €71.5m despite Spain captain entering final 12mnths of contract @TheAthleticFC https://t.co/n3GL7VsEVQ— David Ornstein (@David_Ornstein) August 16, 2026 Enski boltinn Spænski boltinn Manchester City FC Barcelona Mest lesið Sagði frá því hvernig hann kom upp um hneyksli Infantino Fótbolti Uppgjörið: KR – Breiðablik 3-3 | Stig sem skilur lítið eftir sig Íslenski boltinn Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum Enski boltinn Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Enski boltinn Uppgjörið: FH - Víkingur R. 2-4 | Fyrsta tap FH í áttatíu daga Íslenski boltinn Jón Daði kvaddi á sama degi og Viðar skoraði fimm Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - ÍA 1-3 | Með þrjú stig upp á fasta landið Íslenski boltinn „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Íslenski boltinn The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Enski boltinn „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Enski boltinn Fleiri fréttir Barcelona og Man. City ná saman um kaupin á Rodri Jacquet skoraði í fyrsta leiknum með Liverpool Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca „Við spiluðum frábæran fótbolta“ Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Sjá meira