Enski boltinn

Barcelona og Man. City ná saman um kaupin á Rodri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Rodri tók við heimsbikarnum í sumar sem fyrirliði spænska landsliðsins og nú er hann á leiðinni í spænska boltann.
Rodri tók við heimsbikarnum í sumar sem fyrirliði spænska landsliðsins og nú er hann á leiðinni í spænska boltann. Getty/Ryan Pierse

Erlendir fjölmiðlar eins og BBC og Sky Sports segja frá því í kvöld að Barcelona hafi náð samkomulagi um kaup á fyrirliða spænska landsliðsins, Rodri, frá Manchester City fyrir um 65 milljónir punda.

Hinn þrítugi Rodri, sem vann Gullknöttinn árið 2024, mun skrifa undir fjögurra ára samning við spænsku meistarana.

Búist er við að gengið verði frá félagaskiptunum á næstu dögum.

Rodri lék 298 leiki á sjö sigursælum tímabilum hjá City eftir að hafa komið til félagsins frá Atletico Madrid árið 2019 fyrir 62,8 milljónir punda, sem þá var metfé hjá félaginu.

Hann missti af stórum hluta tímabilsins 2024–25 eftir að hafa orðið fyrir alvarlegum hnémeiðslum og missti af hluta síðasta tímabils vegna tognunar aftan í læri.

Hins vegar var hann kominn í sitt besta form á heimsmeistaramótinu í sumar, þar sem hann leiddi Spán til síns annars titils og var valinn besti leikmaður mótsins.

Rodri yfirgefur City eftir að hafa unnið tólf stóra titla, þar á meðal fjóra enska úrvalsdeildartitla, tvo enska bikartitla, þrjá deildabikartitla og Meistaradeildina tímabilið 2022–23.

Í síðustu viku hafnaði City fyrsta tilboði Barca í Rodri, sem hljóðaði upp á 38,5 milljónir punda, en hann var að hefja síðasta ár samnings síns hjá City.

Svo virtist sem Real Madrid yrði næsti áfangastaður hans en erkifjendurnir í Barcelona drifu þá í að ganga frá kaupunum á síðustu dögum.

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