Hafrún Rakel Halldórsdóttir var á skotskónum í gær þegar lið hennar Brøndby vann AGF 3-0 í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Hafrún Rakel Halldórsdóttir skoraði annað mark Brøndby í 3-0 sigri á AGF en markið hennar var frábært einstaklingsframtak. Hún slapp inn fyrir vörn AGF þar sem einn varnarmaður var að elta hana. Eftir nokkrar gabbhreyfingar skildi hún varnarmanninn eftir á rassinum og kláraði færið vel.
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Þetta var fyrsta mark hennar á tímabilinu en Brøndby situr í fjórða sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með fimm stig. Liðið er enn taplaust en mótherji hennar í þessum leik, AGF, situr stigalaust í neðsta sæti deildarinnar.
Þetta er þriðja tímabil hennar hjá Brondby í dönsku úrvalsdeildinni en hún gekk til liðs við félagið frá Breiðablik. Hún hefur skrifað undir samning við félagið til sumarsins 2027.
Hægt er að sjá markið með því að fletta myndinni hér að ofan.