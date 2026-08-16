The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley

Leikurinn um Samfélagsskjöldinn fer vanalega fram á Wembley-leikvanginum í London en svo verður ekki raunin í dag.
Opnunarleikur keppnistímabilsins í enska fótboltanum að margra mati fer fram í dag þegar Englandsmeistararnir og bikarmeistararnir mætast í leiknum um Samfélagsskjöldinn.
Leikurinn verður spilaður á Millennium Stadium í Cardiff í Wales.
Arsenal vann í vor sinn fyrsta meistaratitil í 21 ár og mætir því í leikinn í dag sem Englandsmeistari en mótherjinn er Manchester City sem hefur unnið Englandsmeistaratitilinn sex sinnum á síðustu níu tímabilum.
City vann enska bikarinn eftir sigur á Chelsea í úrslitaleiknum í vor og mætir í leikinn sem bikarmeistari.
En af hverju er ekki spilað á Wembley-leikvanginum?
Þetta er aðeins í þriðja sinn frá 2007, þegar nýr Wembley-leikvangur var tekinn í notkun, sem leikurinn um Samfélagsskjöldinn fer ekki fram þar.
Leikurinn 2022 var spilaður á King Power-leikvanginum í Leicester vegna þess að úrslitaleikur Evrópumóts kvenna var spilaður á Wembley á þessum tíma. Leikurinn 2012 var síðan spilaður á Villa Park í Birmingham þar sem fótboltamót Ólympíuleikanna í London fór fram á sama tíma.
Það er þó ekki fótbolti eða önnur íþrótt sem heldur Samfélagsskildinum frá Wembley-leikvanginum í dag.
Leikurinn fer fram í Cardiff en ekki London þar sem Wembley-leikvangurinn hýsir tónleika The Weeknd á After Hours til Dawn-tónleikaferðalaginu hans.
Kanadíski tónlistarmaðurinn The Weeknd er gríðarlega vinsæll og hann heldur fimm tónleika á leikvanginum frá 14. ágúst til 19. ágúst eða fimm tónleika á sex kvöldum. Sá fyrsti fór fram í gær og það eru aðrir tónleikar í dag.
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