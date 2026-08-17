Með Liverpool-tattú en samdi við Everton

Kanadíska knattspyrnukonan Rylee Foster er nýr leikmaður kvennaliðs Everton í ensku úrvalsdeildinni sem er sérstaklega athyglisvert vegna ástar hennar á öðru ensku félagi frá Bítlaborginni.
Kanadíski markvörðurinn hefur nú skrifað undir samning við Everton, þrátt fyrir að hafa stutt Liverpool frá barnæsku og jafnvel verið með „You'll Never Walk Alone“ húðflúr.
🎂 Signs on Wednesday, birthday on Thursday…🥳 Happy birthday, Rylee! pic.twitter.com/sgKH7wm5Zt— Everton Women (@EvertonWomen) August 13, 2026
🎂 Signs on Wednesday, birthday on Thursday…🥳 Happy birthday, Rylee! pic.twitter.com/sgKH7wm5Zt
Þetta er einkennissöngur Liverpool sem hún er með innan á handleggnum en hún fékk sér eftir að amma hennar lést árið 2013. Rylee spilaði með Liverpool frá 2020 og fram að örlögin tóku völdin.
Saga Rylee Foster er þó miklu meira en bara fótbolti og fótboltarígur. Í október 2021 lenti Foster í alvarlegu bílslysi þar sem hún hálsbrotnaði á sjö stöðum. Læknar sögðu henni að hún myndi hugsanlega aldrei spila fótbolta aftur.
Foster neitaði að sætta sig við það. Eftir ótrúlega erfiðan bata sneri Foster aftur á völlinn tveimur árum síðar með Wellington Phoenix og lauk endurkomu sem margir töldu ómögulega.
Rylee Foster has signed for Everton — despite being a lifelong Liverpool fan with a ‘You’ll Never Walk Alone’ tattoo. 😅But the 28-year-old Canadian goalkeeper’s journey to the WSL is incredible.In October 2021, Foster was involved in a serious car accident that left her with… pic.twitter.com/9IivjnSzAr— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 13, 2026
Rylee Foster has signed for Everton — despite being a lifelong Liverpool fan with a ‘You’ll Never Walk Alone’ tattoo. 😅But the 28-year-old Canadian goalkeeper’s journey to the WSL is incredible.In October 2021, Foster was involved in a serious car accident that left her with… pic.twitter.com/9IivjnSzAr
Nú, tæpum fimm árum eftir slysið sem hótaði að binda enda á feril hennar, er þessi 28 ára gamli leikmaður kominn í ensku úrvalsdeildina.
Það furðulegasta er auðvitað að fyrsti kafli hennar í ensku úrvalsdeildinni er með Everton, stærstu erkifjendum Liverpool.