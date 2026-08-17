Þakkar AC Milan fyrir að fella sig á læknisskoðun: „Alvarlegra en ég hélt“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. ágúst 2026 09:31 Jean-Philippe Mateta er þekktur fyrir að fagna mörkum sínum með því að sparka í hornfánann. Getty/Sebastian Frej Franski sóknarmaðurinn Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace þakkar nú AC Milan eftir að hafa misst af félagaskiptum til ítalska stórliðsins vegna þess að hann stóðst ekki læknisskoðun. Sóknarmaður Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, virtist vera að fá ósk sína uppfyllta í félagaskiptaglugganum um miðjan síðasta vetur. Franski sóknarmaðurinn var á leið til ítalska stórliðsins AC Milan. Það eina sem stóð í veginum var hin hefðbundna læknisskoðun, sem yfirleitt er formsatriði. En það var ekki raunin í þetta skiptið. Læknateymi Milan fann nefnilega vandamál í hné Mateta, sem varð til þess að félagið hætti við kaupin. „Ég var í miðri læknisskoðun og allt í einu stöðvaðist allt,“ sagði Mateta við Canal+ Foot, samkvæmt Football Italia. Jean-Philippe Mateta raconte avec lucidité son transfert avorté en Serie A, alors qu’il devait s’engager avec l’AC Milan 🇮🇹La suite de notre série documentaire STRIKERS, c’est demain à 21H00 sur CANAL+ 🍿 pic.twitter.com/B0sPsDf4KW— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 15, 2026 „Hnémeiðslin mín voru í raun alvarlegri en mér hafði verið sagt. Á því augnabliki þegar þeir útskýrðu þetta fyrir mér fóru alls konar hugsanir í gegnum huga minn,“ sagði Mateta Þrátt fyrir að franski sóknarmaðurinn hafi verið vonsvikinn eftir að hafa fallið á læknisskoðuninni þakkar hann Milan í dag fyrir að þetta hafi uppgötvast. „Að lokum sé ég ekki eftir neinu, því ef ég hefði ekki farið í þessa læknisskoðun, hversu lengi hefði ég þá gengið um með þessi hnévandamál? Þetta var alvarlegra en ég hélt,“ sagði Mateta. Hnévandamálin eiga rætur sínar að rekja til hnémeiðsla sem hann varð fyrir árið 2019 þegar hann lék með Mainz. Þá fór hann í aðgerð sem hélt honum frá keppni í sex mánuði, en hann glímdi þó einnig við vandamál árin á eftir. Hvað sem öllu líður er sóknarmaðurinn ánægður með að þetta hafi uppgötvast. „Sem betur fer fór ég í þessa læknisskoðun og komst að því nákvæmlega hvað var að mér,“ sagði Mateta en hann er með samning við Crystal Palace til sumarsins 2027. Oliver Glasner admits Crystal Palace knew Jean-Philippe Mateta might fail his AC Milan medical."He [Mateta] knew it. We can either manage the knee like we did until after the World Cup. Or he undergoes surgery. Could be out for 2, 3, 6-9 months."pic.twitter.com/gDIs6sDBLi— Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) February 6, 2026 Enski boltinn Crystal Palace FC Mest lesið Lyfti tvö hundruð kílóum tíu sinnum í röð Sport Sjáðu glæsimark Gylfa, prjónaskap Hauks og KR skora tvö á mínútu Íslenski boltinn Sveindís missti af prinsessuleiknum Fótbolti „Allur heimurinn gæti hlegið að mér“ Sport „Við þurfum að læra í þessum heimi“ Íslenski boltinn Messi skaut tvisvar í stöng á tveimur sekúndum Fótbolti Sölvi Geir: „Allt of snemmt að fara að kíkja á töfluna“ Íslenski boltinn Barcelona og Man. City ná saman um kaupin á Rodri Enski boltinn „Gylfi skorar af vítapunktinum, það vita það allir“ Íslenski boltinn Gáfuð klósett hjálpa fótboltamönnum Enski boltinn Fleiri fréttir Þakkar AC Milan fyrir að fella sig á læknisskoðun: „Alvarlegra en ég hélt“ Gáfuð klósett hjálpa fótboltamönnum Barcelona og Man. City ná saman um kaupin á Rodri Jacquet skoraði í fyrsta leiknum með Liverpool Arteta var „dálítið hissa“ en þetta var sárt fyrir Maresca „Við spiluðum frábæran fótbolta“ Arsenal vann Samfélagsskjöldinn með öruggum sigri á City Liverpool og Como skildu jöfn í markalausum leik West Ham kaupir Arne Engels The Weeknd um að kenna að Arsenal og City mætast ekki á Wembley Ætlaði bara að vinna systur sína í Fantasy en vann svo alla í heiminum „Engar afsakanir“ hjá Carrick eftir tapið á móti Amorim Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Sjá meira