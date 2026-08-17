Enski boltinn

Þakkar AC Milan fyrir að fella sig á læknis­skoðun: „Al­var­legra en ég hélt“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jean-Philippe Mateta er þekktur fyrir að fagna mörkum sínum með því að sparka í hornfánann.
Jean-Philippe Mateta er þekktur fyrir að fagna mörkum sínum með því að sparka í hornfánann. Getty/Sebastian Frej

Franski sóknarmaðurinn Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace þakkar nú AC Milan eftir að hafa misst af félagaskiptum til ítalska stórliðsins vegna þess að hann stóðst ekki læknisskoðun.

Sóknarmaður Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, virtist vera að fá ósk sína uppfyllta í félagaskiptaglugganum um miðjan síðasta vetur.

Franski sóknarmaðurinn var á leið til ítalska stórliðsins AC Milan. Það eina sem stóð í veginum var hin hefðbundna læknisskoðun, sem yfirleitt er formsatriði.

En það var ekki raunin í þetta skiptið. Læknateymi Milan fann nefnilega vandamál í hné Mateta, sem varð til þess að félagið hætti við kaupin.

„Ég var í miðri læknisskoðun og allt í einu stöðvaðist allt,“ sagði Mateta við Canal+ Foot, samkvæmt Football Italia.

„Hnémeiðslin mín voru í raun alvarlegri en mér hafði verið sagt. Á því augnabliki þegar þeir útskýrðu þetta fyrir mér fóru alls konar hugsanir í gegnum huga minn,“ sagði Mateta

Þrátt fyrir að franski sóknarmaðurinn hafi verið vonsvikinn eftir að hafa fallið á læknisskoðuninni þakkar hann Milan í dag fyrir að þetta hafi uppgötvast.

„Að lokum sé ég ekki eftir neinu, því ef ég hefði ekki farið í þessa læknisskoðun, hversu lengi hefði ég þá gengið um með þessi hnévandamál? Þetta var alvarlegra en ég hélt,“ sagði Mateta.

Hnévandamálin eiga rætur sínar að rekja til hnémeiðsla sem hann varð fyrir árið 2019 þegar hann lék með Mainz. Þá fór hann í aðgerð sem hélt honum frá keppni í sex mánuði, en hann glímdi þó einnig við vandamál árin á eftir.

Hvað sem öllu líður er sóknarmaðurinn ánægður með að þetta hafi uppgötvast.

„Sem betur fer fór ég í þessa læknisskoðun og komst að því nákvæmlega hvað var að mér,“ sagði Mateta en hann er með samning við Crystal Palace til sumarsins 2027.

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