Kevin Lamour, rekstrarstjóra FIFA, hefur verið vikið úr starfi aðeins nokkrum vikum eftir að hann mótmælti harðlega gegn hugmyndum Gianni Infantino um að selja hluta af FIFA til einkarekinna aðila.
BBC Sport staðfestir að Kevin Lamour er ekki lengur starfandi sem rekstarstjóri FIFA. Störfum hans var lokið í dag. Samkvæmt heimildum BBC fengu starfsmenn FIFA póst þar sem þeim var tjáð að Kevin Lamour væri ekki lengur starfsmaður FIFA.
Lamour gagnrýndi hugmyndir Gianni Infantino harðlega og vakti upp spurningar um hvort Gianni Infantino væri hæfur til að vera forseti FIFA. Samkvæmt lokaorðum færslu hans virðist hann geta sætt sig við að vera rekinn.
„Ef ég missi starfið á endanum þá er það bara þannig, ég mun skilja og virða þá ákvörðun. Ég mun þá allavega sofa vel í nótt.“
Færslan byrjaði á að segja að hann ætti engan hlut í áætlunum um að selja FIFA til einkarekinna aðila og það væri einungis hugmynd Infantino.
FIFA vildi ekki gefa upp hvort að Lamour hafi verið rekinn vegna mótmælanna gegn Infantino eða vegna einhvers annars. Það vekur þó grunsemdir að gagnrýna forsetann og vera ekki lengur að starfa stuttu síðar. Lamour var einn af valdamestu starfsmönnum FIFA á eftir Infantino og var einn af þeim sem kusu Infantino fyrst sem forseta árið 2016.