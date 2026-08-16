Knattspyrnustjórarnir Mikel Arteta hjá Arsenal og Enzo Maresca hjá Manchester City tjáðu sig eftir 3-0 stórsigur Arsenal á City í leiknum um Samfélagsskjöldinn í dag en Englandmeistarar Arsenal byrja tímabilið af miklum krafti.
Arsenal komst í 1-0 strax á fyrstu mínútu leiksins og byrjuðu því leikinn með hálfgerða forgjöf. „Viðbrögðin eftir markið voru góð. Áður en þeir skoruðu annað markið fengum við þrjú eða fjögur færi,“ sagði Enzo Maresca í sjónvarpsviðtali við TNT Sports.
„Þetta er tap sem er sárt fyrir okkur en þetta er bara byrjunin,“ sagði Maresca.
„Elliot [Anderson, nýr miðjumaður City] var aftur góður. Markið sem við fengum á okkur hafði áhrif á frammistöðu allra leikmanna,“ sagði Maresca.
„Þetta var virkilega góð frammistaða. Að sýna þann vilja sem við sýndum og þau viðbrögð, ég var virkilega hrifinn. Ég sagði þeim að ég hefði virkilega gaman af því að horfa á þá spila,“ sagði Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, í sjónvarpsviðtali við TNT Sports.
Christos Tzolis lagði upp tvö mörk í sínum fyrsta keppnisleik með Arsenal og fékk hrós frá stjóranum.
„Ég held að það sé hversu eðlilega hann hefur aðlagast hópnum og skilningur hans því hann er leikmaður sem tekur rétta ákvörðun þegar margir flýta sér og taka rangar ákvarðanir. Hann er mjög klár og nákvæmur. Í dag í þröngum svæðum tók hann rétta ákvörðun tvisvar og það skilaði tveimur mörkum,“ sagði Arteta.
Úrslitin og öruggur sigur komu Arteta á óvart. „Ég er dálítið hissa. Við vorum með sérstakt undirbúningstímabil og átta til níu leikmenn til að prófa. Að spila á þann hátt sem við gerðum er afar áhrifamikið,“ sagði Arteta.
Arteta var spurður um fjarveru Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus sem voru ekki í hóp og hafa verið orðaðir við sölu frá félaginu.
„Það er virkilega sorglegt að hafa þá ekki tiltæka. Ég hef barist við ensku úrvalsdeildina um að koma fleiri leikmönnum fyrir í hópnum. Þeir eiga skilið að vera í hópnum. Vonandi getum við breytt þeirri reglu,“ sagði Arteta.