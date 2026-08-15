Enski boltinn

Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ruben Amorim gat brosað út að eyrum eftir sigur á sínum gömlu lærisveinum í Manchester United í dag.
Ruben Amorim gat brosað út að eyrum eftir sigur á sínum gömlu lærisveinum í Manchester United í dag. Getty/Claudio Villa

Portúgalski þjálfarinn Ruben Amorim átti afar ánægjulega endurfundi með gamla félaginu sínu, Manchester United, í æfingaleik í dag.

AC Milan vann 4-2 sigur á Manchester United á Tarczyński Arena í Wroclaw í Póllandi en þetta var síðasti leikur Manchester United fyrir tímabilið sem hefst með leik á móti Hull City um næstu helgi.

Portúgalinn sá þó AC Milan-lið sitt lenda undir strax eftir tvær mínútur þegar Harry Maguire skallaði boltann inn eftir hornspyrnu frá Bruno Fernandes.

Samuel Chukwueze jafnaði fyrir hlé, en eftir leikhlé kom Patrick Dorgu United aftur yfir.

Þá hrundi allt hjá gamla félagi Amorims.

Alphadjo Cissé jafnaði í 2–2 áður en Gonçalo Ramos skoraði skallamark og kom AC Milan í forystu. Aðeins þremur mínútum síðar þrumaði Ruben Loftus-Cheek boltanum í netið og gulltryggði 4–2 sigur og gerði út um leikinn.

Þar með lauk síðasta prófi United fyrir alvöruna með tveggja marka tapi gegn fyrrverandi stjóra sínum.

Á laugardaginn klukkan 13:30 bíður Hull City.

Enski boltinn Manchester United

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