Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United

Portúgalski þjálfarinn Ruben Amorim átti afar ánægjulega endurfundi með gamla félaginu sínu, Manchester United, í æfingaleik í dag.
AC Milan vann 4-2 sigur á Manchester United á Tarczyński Arena í Wroclaw í Póllandi en þetta var síðasti leikur Manchester United fyrir tímabilið sem hefst með leik á móti Hull City um næstu helgi.
Ruben Amorim wins his first game as AC Milan manager… against his former club Manchester United 👀👋Came for revenge and got it 🤝 pic.twitter.com/OnLA9muMfG— LiveScore (@livescore) August 15, 2026
Ruben Amorim wins his first game as AC Milan manager… against his former club Manchester United 👀👋Came for revenge and got it 🤝 pic.twitter.com/OnLA9muMfG
Portúgalinn sá þó AC Milan-lið sitt lenda undir strax eftir tvær mínútur þegar Harry Maguire skallaði boltann inn eftir hornspyrnu frá Bruno Fernandes.
Samuel Chukwueze jafnaði fyrir hlé, en eftir leikhlé kom Patrick Dorgu United aftur yfir.
Þá hrundi allt hjá gamla félagi Amorims.
Alphadjo Cissé jafnaði í 2–2 áður en Gonçalo Ramos skoraði skallamark og kom AC Milan í forystu. Aðeins þremur mínútum síðar þrumaði Ruben Loftus-Cheek boltanum í netið og gulltryggði 4–2 sigur og gerði út um leikinn.
Þar með lauk síðasta prófi United fyrir alvöruna með tveggja marka tapi gegn fyrrverandi stjóra sínum.
Á laugardaginn klukkan 13:30 bíður Hull City.
AC Milan score FOUR goals against Man Utd to secure their first pre-season win under Ruben Amorim 🔥 pic.twitter.com/TCfQTr8GSK— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 15, 2026
AC Milan score FOUR goals against Man Utd to secure their first pre-season win under Ruben Amorim 🔥 pic.twitter.com/TCfQTr8GSK