Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool

Andoni Iraola byrjar vel sem þjálfari Liverpool en hann stjórnaði liðinu í sínum fyrsta leik í gærkvöldi. Liðið mætti Sunderland í vináttuleik og vann Liverpool öruggan 4-2 sigur.
Andoni Iraola getur verið ánægður með sína menn en liðið vann öruggan 4-2 sigur á Sunderland í gær. Þetta var vináttuleikur sem var spilaður í Nashville í Bandaríkjunum en það er alltaf gaman að sjá tvö úrvalsdeildarlið mætast.
Kieran Morrison skoraði fyrsta mark Liverpool eftir frábæran sprett frá Harvey Elliot sem á heiðurinn af stoðsendingunni. Nokkrum mínútum síðar náði Sunderland að jafna þegar Enzo Le Fée skaut frábæru skoti fyrir utan teig sem var óverjandi fyrir Giorgi Mamardashvili í marki Liverpool.
Þannig stóðu leikar í hálfleik en í seinni hálfleik komu nær alveg ný lið inn á völlinn. Sunderland náði forystunni snemma í seinni hálfleik eftir að Timur Tutenov hafði fengið boltann nær óvaldaður um miðjan teig Liverpool. Sóknin byrjaði á því að Jeremie Frimpong rann með boltann á slæmum stað og missti hann.
Sú forysta lifði ekki lengi og jafnaði Dominik Szoboszlai metin með glæsilegu marki. Það slökkti endanlega í Sunderland og náði Liverpool að bæta við tveimur mörkum í viðbót frá Federico Chiesa og Lewis Koumas.
Næsti leikur Liverpool verður æfingaleikur gegn Hollywood-liðinu Wrexham á miðvikudaginn.