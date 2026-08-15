Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Stefán Árni Pálsson skrifar 15. ágúst 2026 15:18 Orri í leiknum í dag. vísir/getty/ Ryan Pierse Orri Steinn Óskarsson var í byrjunarliði Real Sociedad sem mætti Chelsea í æfingaleik á Stamford Bridge í dag. Chelsea hafði betur, 3-1, í síðasta æfingaleik sínum fyrir nýtt tímabil. Orri lék í fremstu víglínu hjá Sociedad og fékk þar með verðmæta mínútur gegn sterku liði Chelsea. Hann var einn af þeim leikmönnum sem byrjuðu leikinn fyrir spænska liðið, en Orri hefur skorað þrjú mörk í fimm æfingaleikjum Real Sociedad fyrir leikinn í dag. Chelsea tók forystuna á 11. mínútu þegar Morgan Rogers fylgdi eftir skoti Joao Pedro og kom heimamönnum yfir. Real Sociedad jafnaði hins vegar undir lok fyrri hálfleiks þegar Jon Aramburu skoraði og staðan var 1-1 í hálfleik. Joao Pedro reyndist svo hetja Chelsea í síðari hálfleik. Hann skoraði tvívegis, fyrst á 47. mínútu og síðan aftur á 77. mínútu, og tryggði Chelsea 3-1 sigur. Leikurinn var fyrsti heimaleikur Xabi Alonso sem knattspyrnustjóri Chelsea. London-liðið hefur nú lokið undirbúningi sínum fyrir tímabilið og mætir Fulham í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni 24. ágúst. Real Sociedad hefur einnig lokið undirbúningi sínum og hefur deildarkeppnin á Spáni upp á að bjóða strax í næstu viku. Liðið mætir Real Betis 21. ágúst. Orri og félagar þurfa því fljótlega að beina sjónum sínum að alvörukeppninni eftir síðasta próf sumarsins á Stamford Bridge. Chelsea FC Spænski boltinn Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Daníel með slitna hásin Handbolti Fleiri fréttir Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Arteta segir að Arsenal vilji gera meira á markaðnum Segir lykilatriði fyrir titilvonir Liverpool að ná í Barcola Fabrizio Romano að hætta Arsenal og Man. United unnu bæði í vító Chelsea heldur áfram að bæta við sig „gömlum“ leikmönnum Fenerbahce staðfestir Lukaku sem gæti haft áhrif á Jesus hjá Arsenal Tielemans segir að Manchester United sé stærra félag en Aston Villa Ofurtölva Sky spáir því að Arsenal verji titilinn og Liverpool endi ofar en United Óvenjuleg leið á toppinn Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Notar ekki þrjá af bestu mönnunum sínum í úrslitaleiknum Inter Milan gerir tilboð í Spence Sjá meira