Enski boltinn

Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea

Stefán Árni Pálsson skrifar
Orri í leiknum í dag.
Orri í leiknum í dag. vísir/getty/ Ryan Pierse

Orri Steinn Óskarsson var í byrjunarliði Real Sociedad sem mætti Chelsea í æfingaleik á Stamford Bridge í dag. Chelsea hafði betur, 3-1, í síðasta æfingaleik sínum fyrir nýtt tímabil.

Orri lék í fremstu víglínu hjá Sociedad og fékk þar með verðmæta mínútur gegn sterku liði Chelsea. Hann var einn af þeim leikmönnum sem byrjuðu leikinn fyrir spænska liðið, en Orri hefur skorað þrjú mörk í fimm æfingaleikjum Real Sociedad fyrir leikinn í dag.

Chelsea tók forystuna á 11. mínútu þegar Morgan Rogers fylgdi eftir skoti Joao Pedro og kom heimamönnum yfir. Real Sociedad jafnaði hins vegar undir lok fyrri hálfleiks þegar Jon Aramburu skoraði og staðan var 1-1 í hálfleik.

Joao Pedro reyndist svo hetja Chelsea í síðari hálfleik. Hann skoraði tvívegis, fyrst á 47. mínútu og síðan aftur á 77. mínútu, og tryggði Chelsea 3-1 sigur.

Leikurinn var fyrsti heimaleikur Xabi Alonso sem knattspyrnustjóri Chelsea. London-liðið hefur nú lokið undirbúningi sínum fyrir tímabilið og mætir Fulham í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni 24. ágúst.

Real Sociedad hefur einnig lokið undirbúningi sínum og hefur deildarkeppnin á Spáni upp á að bjóða strax í næstu viku. Liðið mætir Real Betis 21. ágúst.

Orri og félagar þurfa því fljótlega að beina sjónum sínum að alvörukeppninni eftir síðasta próf sumarsins á Stamford Bridge.

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