Enski boltinn

Jacquet skoraði í fyrsta leiknum með Liverpool

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jeremy Jacquet fagnar marki sínu yfir Liverpool í kvöld.
Jeremy Jacquet fagnar marki sínu yfir Liverpool í kvöld. Getty/Lewis Storey

Franski miðvörðurinn Jérémy Jacquet lék loksins fyrsta leikinn sinn með Liverpool í kvöld og skoraði annað markið í sigri á Como í æfingaleik á Anfield.

Liverpool keypti hinn 21 árs gamla Jacquet á sextíu milljónir punda en hann hafði ekki spilað hingað til vegna smávægilegra hnémeiðsla.

Liverpool og Como mættust tvisvar í dag. Fyrri leiknum lauk með jafntefli en Liverpool vann þann síðari 2-0. Þetta voru tveir síðustu leikir Liverpool á undirbúningstímabilinu en fyrsti deildarleikurinn verður á móti Newcastle eftir viku.

Cody Gakpo, sem hefur verið orðaður mikið við Tottenham, var bæði með mark og stoðsendingu í leiknum.

Gakpo kom Liverpool í 1-0 á 23. mínútu eftir stoðsendingu frá Jeremie Frimpong en Jacquet bætti við öðru á 44. mínútu eftir sendingu frá Gakpo.

Jacquet fór af velli í hálfleik fyrir Ronald Araujo sem Liverpool fékk á dögunum að láni frá Barcelona. Þetta var líka fyrsti leikur hans.

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