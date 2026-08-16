Jacquet skoraði í fyrsta leiknum með Liverpool

Franski miðvörðurinn Jérémy Jacquet lék loksins fyrsta leikinn sinn með Liverpool í kvöld og skoraði annað markið í sigri á Como í æfingaleik á Anfield.
Liverpool keypti hinn 21 árs gamla Jacquet á sextíu milljónir punda en hann hafði ekki spilað hingað til vegna smávægilegra hnémeiðsla.
Liverpool og Como mættust tvisvar í dag. Fyrri leiknum lauk með jafntefli en Liverpool vann þann síðari 2-0. Þetta voru tveir síðustu leikir Liverpool á undirbúningstímabilinu en fyrsti deildarleikurinn verður á móti Newcastle eftir viku.
Cody Gakpo, sem hefur verið orðaður mikið við Tottenham, var bæði með mark og stoðsendingu í leiknum.
Gakpo kom Liverpool í 1-0 á 23. mínútu eftir stoðsendingu frá Jeremie Frimpong en Jacquet bætti við öðru á 44. mínútu eftir sendingu frá Gakpo.
Jacquet fór af velli í hálfleik fyrir Ronald Araujo sem Liverpool fékk á dögunum að láni frá Barcelona. Þetta var líka fyrsti leikur hans.
Jérémy Jacquet has his first goal for Liverpool 🔴 pic.twitter.com/aUwkyOKwjY— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2026
Jérémy Jacquet has his first goal for Liverpool 🔴 pic.twitter.com/aUwkyOKwjY