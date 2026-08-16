Lögreglan sem sér um varðsvæði eitt á höfuðborgarsvæðinu fékk tæplega áttatíu tilkynningar um innbrot í júlí. Ekki hafa fleiri innbrot verið tilkynnt til lögreglunnar fyrri hluta sumars síðan árið 2021.
Í júlí var fjallað um innbrotahrinu á höfðuborgarsvæðinu sér í lagi í miðbæ Reykjavíkur. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn sagðist um miðjan júlímánuð hafa fengið 45 tilkynningar um innbrot á varðsvæði lögreglunnar eitt.
Áfram héldu að berast tilkynningar um innbrot út mánuðinn og efndi Reykjavíkurborg til samráðsfundar um öryggi í borginni. Þar var íbúum ráðlagt að láta húsin sín líta út fyrir að vera í notkun þegar þeir fara í burtu.
Fangaklefar voru þá svo yfirfullir að þeir reyndust lögreglunni til trafala þar sem ekki væri hægt að vista grunaða.
Fréttastofa óskaði eftir tölulegum upplýsingum um tilkynnt innbrot frá maí til júní árin 2021 til 2026 á varðsvæði lögreglustöðvar eitt. Varðsvæðið nær yfir Vesturbæ, Miðborg, Hlíðarnar, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnes.
Vert er að taka fram að varðsvæðið nær yfir mörg hverfi og gæti vel verið að innbrotum hafi fjölgað í miðbænum en þá sömuleiðis fækkað í öðrum hverfum.
Í svari lögreglunnar við fyrirspurn fréttastofu segir að alls hafi 77 innbrot verið tilkynnt á svæðinu í júlí 2026 samanborið við júlí 2025 þegar 44 tilkynningar bárust. Af tilkynntum innbrotum 2026 voru 22 í heimahúsi og tólf í ökutæki. Það er á pari við síðasta ár þar sem 21 innbrot var tilkynnt í heimahúsi og fjórtán í ökutæki.
Yfir þessa þrjá mánuði síðustu fimm ár voru flest innbrotin árið 2021 eða alls 228. Árið 2022 voru tilkynnt innbrot 132, 2023 voru þau 125 og 181 árið 2024. Síðustu tvö ár hafa voru þau 119 2025 og 185 núna síðustu þrjá mánuði.
Þegar rýnt er í tölurnar, sem ná þó einungis fyrir þrjá mánuði, virðist innbrotum á heimili fólks eða einkalóð ekki hafa fjölgað til muna. Af þessu voru flest tilkynnt innbrot í júní árið 2021 en þá voru þau 44 og síðan fjörutíu tilkynningar mánuði seinna.
Ekki liggja fyrir tölur fyrir ágústmánuð. Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði í byrjun ágúst að hægst hefði á innbrotunum þegar einn var tekinn úr umferð í júlí en svo virðist umgangurinn vera hafinn á ný.
Það viðtal var tekið eftir að íbúar í og við miðborg Reykjavíkur urðu varir við ítrekuð innbrot í bíla í hverfinu. Einn þeirra fann síma annars íbúa í bílnum sínum, sem átti að vera lestur.