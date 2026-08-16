Lagarfljótssundi sundkappans Sigurgeirs Svanbergssonar er lokið en Sigurgeir þurfti að hætta vegna meiðsla og var hann fluttur á sjúkrahúsí kjölfar þess sem hann kom í land. Sundið er engu að síður Íslandsmet en enginn hefur synt samfellt jafn lengi.
Sigurgeir hafði ætlað sér að synda Lagarfljótið endilangt, alls fjörtíu kílómetra. Var þetta önnur tilraun hans en hann hafði reynt við sundið í júní en þurfti þá að hætta vegna ofkælingar.
Sundið í dag gekk vel framan af en þegar hann var kominn framhjá brúnni að milli Egilsstaða og Fellabæjar þurfti hann að hætta vegna meiðsla.
„Hann meiddist á hægri hendi síðasta klukkutímann áður en hann kom að brúnni. Það var farið að blæða töluvert úr henni og hann er kominn upp á heilsugæslu til að láta tékka á sér. Hann var fluttur með sjúkrabíl héðan frá Lagarfljótsbrúnni,“ segir Vigdís Diljá sem er hluti af starfsliði Sigurgeirs austur á landi.
„Þetta er náttúrulega ótrúleg þrekraun og hann er búinn að bæta Íslandsmetið yfir lengsta samfellda sundið, og allt fyrir Píeta samtökin.“
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