Talsvert mikið viðbragð var á fjórða tímanum í dag þegar göngumaður slasaðist illa á fæti á stað þar sem virkilega erfitt var að komast að honum. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð til aðstoðar björgunarsveitum og um klukkan hálf sex hafði maðurinn verið hífður upp. Hann var í kjölfarið fluttur á sjúkrahús í Reykjavík til aðhlynningar og athugunar.
Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi slysavarnarfélagsins Landsbjargar, í samtali við blaðamann Vísis. Hann lýsir því að fyrst um sinn hafi viðbragðið verið í nærumhverfi, þá voru björgunarsveitirnar frá Akranesi, Borgarnesi og uppsveitum Borgarfjarðar kallaðar út.
Slysið varð nálægt fossinum Glym sem er í Botnsdal, í Hvalfjarðarsveit. Er hann hæsti aðgengilegi foss landsins en fallhæð hans er 198 metrar.
Göngumaðurinn hafi verið staddur við Glymsbrekkur sem eru norðan við ánna þar sem komið er upp úr Kálfadal. Það hafi verið ljóst ansi snemma að það hefði verið erfið ganga niður að bílastæði og með manninn í börum.
„Það var alveg ljóst að ef þyrla hefði ekki geta náð viðkomandi upp, það þurfti að hífa hann, þá hefði þurft að taka hann í börum og ganga talsvert langa leið á erfiðu landi,“ segir Jón Þór.
Ekki liggur fyrir hver líðan mannsins er en Jón Þór sagðist halda að maðurinn væri fótbrotinn, áverkar á fæti hafi í það minnsta verið metnir sem svo alvarlegir að hann gat ekki gengið. Fólk sem var á göngu með sjúklingnum fékk fylgd niður á bílastæði en alls voru á um sjötta tug björgunarsveitarmanna sem komu að björguninni.
Líkt og fram hefur komið voru fyrst um sinn kallaðar út björgunarsveitir úr nærumhverfi en svo þegar fór að komast betri mynd á hvernig vettvangurinn væri þá var kallaður út meiri mannskapur, meðal annars frá höfuðborgarsvæðinu.
Kallað var til aðstoðar þyrlu Landhelgisgæslunnar um klukkan fjögur síðdegis vegna slasaðs göngumanns í nágrenni við Glym fyrir botni Hvalfjarðar. Svæðið þar sem maðurinn slasaðist er með öllu ófært bílum.