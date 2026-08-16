Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sparaði ekki stóru orðin þegar hún hélt ræðu á Hólahátíð í dag, sunnudaginn 16. ágúst. Þá sagðist hún telja að deilur sem upp komi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu sem þjóðin standi frammi fyrir þann 29. ágúst væru ekki af því tagi að landsmenn væru að fara að láta tilfinningarnar bera sig ofurliði. Þvert á móti sé tilfinningahiti fólks almennt minni en gengur og gerist í kosningum.
Kristrún tilkynnti á dögunum að hún ætlaði að fara hringinn í kringum landið og bjóða fólki að hitta sig á svokölluðum hlustunarfundum. Það sé í þeim tilgangi að hlusta á væntingar, þrár og áhyggjur fólks í sambandi við atkvæðagreiðsluna um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið sem fram fer í lok ágúst.
Nú hefur henni orðið ljóst að þrátt fyrir að atkvæðagreiðslan sé stórt mál í hugum fólks sem „þjóðin tekur alvarlega og nálgast af ábyrgð — en þó ekki deilumál af því tagi að landsmenn láti tilfinningahitann bera sig ofurliði.“
Það virðist ekki sem menn eða fjölskyldur, heilu samfélögin eða þjóðin séu öll klofin í herðar niður af heift og æsingi, „eins og ýmsir foringjar og álitsgjafar vilja láta vera“.
Þá ítrekar hún að einhverjir forystumenn hafi látið stór orð falla, líklega í hita leiksins, með það fyrir augum að magna upp og ala á klofningi sem þeir telji að geti orðið sér og sínum málstað til framdráttar.
Undanfarin misseri hafa birst fréttir um að niðurstöður kannana sýni að það sé lítill sem enginn marktækur munur á þeim sem hyggjast kjósa já í ágúst og þeim sem ætla að haka við nei. Að mati stjórnmálafræðings sem rætt var við á dögunum bendir allt til þess að þátttakan sjálf muni skipta mestu máli í komandi þjóðaratkvæðagreiðslum. Yngra fólk hallist meira að já-inu en sé sömuleiðis talið ólíklegra til að mæta á kjörstað.
Í ræðunni hamrar Kristrún á því að fólkið í landinu viti sínu viti og sé fullfært um að ræða málin af yfirvegun og taka eigin ákvörðun „án þess að láta villa um fyrir sér varðandi það um hvað er kosið, og án þess að láta skipa sér á bás í þessu máli af flokkspólitískum foringjum“.
Hún heitir því að treysta, virða og vinna með niðurstöðu þjóðarinnar í málinu en í hennar huga sé ljóst að það geti falist tækifæri í því á þessum tímapunkti að ganga til samninga um aðild að Evrópusambandinu.
„En ef fólkinu í landinu hugnast það ekki og vill ekki fá slíkan samning á borðið þá er betur heima setið en af stað farið,“ sagði hún í ræðunni.
Kristrún hefur undanfarið sætt gagnrýni fyrir að vera ekki nógu skýr í svörum og jafnvel ósamkvæm sjálfri sér, meðal annars frá Guðrúnu Hafsteindóttur formanni Sjálfstæðisflokksins.
Í myndbroti af Kristrúnu Frostadóttur frá árinu 2024, í aðdraganda síðustu þingkosninga, sem hefur verið mikið í dreifingu, sagði hún að afgerandi stuðningur þyrfti að vera við Evrópuvegferð. Nú er útlit fyrir að svo verði ekki ef marka má niðurstöður síðustu kannana.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir það skýrt eftir viðtal við utanríkisráðherra í Íslandi í dag að ríkisstjórnin vilji fyrst fá umboð þjóðarinnar og síðan ákveða endanleg samningsmarkmið. Guðrún segist treysta þjóðinni.
Umhverfis- og orkumálaráðherra segir engan vafa í sínum huga að möguleikar Íslands til að verja hagsmuni sína hvað varðar losunarheimildir í flugsamgöngum væru meiri innan ESB, jafnvel þó Ísland væri aðeins umsóknarríki. Rík hefð hafi myndast fyrir samstöðumenningu í stjórnarfyrirkomulagi ESB.