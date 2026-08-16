Stjörnu-Sævar segir að vikuna í aðdraganda almyrkvans síðastliðinn miðvikudag hafa verið þá allra rugluðustu sem hann hafi upplifað. Sjálfur missti hann næstum því af herlegheitunum.
Sævar Helgi Bragason, eða Stjörnu-Sævar, var afar áberandi í umræðunni í aðdraganda almyrkvans á sólu síðastliðinn miðvikudag. Enda Sævar einn mesti áhugamaður um fyrirbrigðið hér á landi og fátt á því sviði sem hann ekki veit.
Sævar ritaði í morgun pistil á Facebook þar sem hann fer yfir almyrkvann sjálfan og aðdragandann en hann segir vikuna fyrir þann 12. ágúst hafa verið þá allra rugluðustu sem hann hafi upplifað.
„Elsku öll, ég hata rigningu af öllu hjarta eftir síðasta miðvikudag en þetta steypiregn af ótrúlega fallegum kveðjum og skilaboðum þykir mér brjálæðistlega vænt um. Takk!,“ segir Sævar Helgi í upphafi pistils síns.
Þar segist hann hafa hlakkað til þessa dags síðan 20. mars árið 2015 og segist hafa verið búinn að skrifa annan pistil þegar veðurspá fyrir almyrkvann lá fyrir til að reyna að koma í orð vonbrigðum sínum þar sem dagurinn virtist vera að breytast í martröð.
„Mér leið eins og ég hefði misst einhvern nákominn. Hverju reiddust veðurguðirnir eiginlega?“ skrifar Sævar Helgi.
Þrátt fyrir rigningu og ský á himni segir hann upplifunina hafa verið stórkostlega.
„Í fyrsta sinn myndi ég upplifa almyrkva á sólu í rigningu. Þó ég vissi að það væri líka magnað og talað um það opinberlega þá var það á endanum stórkostlegra en ég átti von á. Ég laug að minnsta kosti engu um þessa skyndilegustu, stystu, fallegustu, einstökustu og ógleymanlegustu nótt ævinnar. Ótrúlega mögnuð og skrítin tíra í alltof stutta stund.“
Jafnframt skrifar Sævar Helgi að utanaðkomandi áreiti hafi komið í veg fyrir að hann gæti notið dagsins.
„Samt naut ég ekki dagsins neitt vegna endalausra símtala, tölvupósta og skilaboða sem svarað var fram á síðustu stundu og missti svo næstum af myrkvanum vegna ágengi erlendra fjölmiðla. Ég hafði ekki tíma til að setja upp myndavélar og fanga augnablikið sjálfur. Sem betur fer hafði ég sent nágranna minn með Seestar S30 sjónauka á Látrabjarg þar sem hann fangaði dýrðina fyrir okkur,“ skrifar hann enn fremur.