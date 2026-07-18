Hæð langt suður í hafi dælir hlýju lofti til landsins

Öflug hæð suður af landinu haggast ekki að ráði næstu daga og því verður veður um landið með svipuðu móti áfram. Vestlæg átt er ríkjandi með dálítilli vætu af og til vestanlands og hita upp í fimmtán stig en bjart veður fyrir austan og hiti vel yfir 20 stig.
Fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands að hæð þessi sjái um að dæla til okkar röku og hlýju lofti sem á rætur sínar langt suður í hafi. Þó er tekið fram að heldur bæti í vind á morgun og hinn.
Á sunnudag:
Vestlæg átt, 5-13 m/s. Dálítil rigning eða þokusúld með köflum, en bjart að mestu austantil. Hiti 11 til 24 stig, hlýjast austanlands.Á mánudag:Vestan og suðvestan 5-13 m/s. Súld eða rigning með köflum, en þurrt að kalla suðaustantil. Hiti breytist lítið.Á þriðjudag:Vestan og suðvestan 5-13 m/s, dálítil rigning eða súld vestanlands, en bjart með köflum fyrir austan. Hiti víða 11 til 20 stig, hlýjast austanlands.Á miðvikudag:Ákveðin suðvestanátt með rigningu eða súld, dálítil rigning af og til norðaustantil, en þurrt að kalla suðaustanlands. Hiti 11 til 22 stig, hlýjast austanlands.Á fimmtudag:Vestlæga átt og súld af og til, en bjart fyrir austan. Áfram milt.Á föstudag:Útlit fyrir norðanátt með dálítilli vætu á Norður- og Austurlandi, en björtu sunnan- og vestanlands. Kólnandi fyrir norðan, en fremur hlýtt syðra.