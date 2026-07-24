Þróttur úr Reykjavík er kominn í úrslitaleik Mjólkurbikarsins eftir að hafa lagt ÍBV að velli, 1-0, á AVIS vellinum í Laugardal í undanúrslitum í kvöld. Þróttur mætir Fram eða Grindavík/Njarðvík í bikarúrslitum þann 12. september næstkomandi.
Er þetta í annað sinn sem Þróttur leikur til úrslita en það gerði liðið einnig árið 2021 en tapaði þá fyrir Breiðabliki í úrslitaleik.
Fyrri hálfleikur byrjaði afskaplega rólega, fyrir utan eitt gott færi hjá ÍBV, en eftir um 20 mínútna leik tók Þróttur öll völd á vellinum og fékk nokkur fyrirtaks færi.
ÍBV komst nokkrum sinnum í hættulegar stöður en náði ekki að nýta sér þær. Eina færi Eyjakvenna í fyrri hálfleik kom raunar eftir aðeins sex mínútna leik þegar Allison Lowrey skaut rétt framhjá markinu við markteiginn.
ÍBV hóf aftur á móti síðari hálfleikinn af krafti og skapaði sér nokkur góð færi en enn létu mörkin á sér standa þökk sé markvörðum liðanna.
Ísinn var svo loks brotinn á 80. mínútu þegar varamaðurinn Þórdís Nanna Ágústsdóttir skoraði fyrir Þrótt. Avery Vanderven átti þá slaka sendingu úr vörninni, boltinn barst til Bríetar Fjólu Bjarnadóttur sem var nýkomin inn á sem varamaður og hún átti þrumuskot.
Arden La-Rose varði skotið í þverslána og boltinn skoppaði fyrir framan marklínuna, Sandra Voitane hikaði við að hreinsa frá og Þórdís Nanna fleygði sér á boltann og kom honum yfir línuna.
Reyndist þetta sigurmarkið og fagnaði Þróttur sætum sigri.
Á 87. mínútu vildi Þróttur fá dæmda vítaspyrnu þegar Þórdís Nanna Ágústsdóttir átti þrumuskot sem fór rakleitt í höndina á Olgu Sevcovu. Ekkert var hins vegar dæmt þó Stefán Ragnar Guðlaugsson dómari hafi verið vel staðsettur.
Þórdís Nanna Ágústsdóttir átti frábæra innkomu hjá Þrótti og skoraði sigurmarkið dýrmæta. Hún hefði með réttu einnig átt að fá vítaspyrnu.
Björg Gunnlaugsdóttir var stöðugt ógnandi á hægri kantinum og gerði varnarmönnum ÍBV, þá sérstaklega Helenu Heklu Hlynsdóttur, lífið leitt.
Avery Vanderven, fyrirliði ÍBV, gerði sig seka um slæm mistök þegar hún gaf boltann beint á leikmann Þróttar í aðdraganda sigurmarksins og Sandra Voitane hefði líka átt að gera betur þegar hún hikaði við að hreinsa frá áður en Þórdís Nanna skoraði.
Stefán Ragnar Guðlaugsson og hans teymi voru með góð tök á leiknum fyrir utan ofangreint atvik þar sem hann hefði átt að dæma vítaspyrnu.
Það var þrumustuð og stemning á AVIS vellinum og sömuleiðis vel mætt. Fólk var að týnast á völlinn í töluverðan tíma eftir að hann hófst en þá var kannski ágætt að það gerðist lítið fyrstu 20 mínúturnar. Ekki er yfir neinu að kvarta hjá Þrótti þegar kemur að umgjörð, fagmannlega að öllu staðið.