Skotinn David Winnie, fyrrverandi varnarmaður KR, er hér á landi í sumarfríi. Hann horfði á sigur KR á Fram í síðasta leik í Bestu deildinni og fylgist iðulega vel með gengi liðsins.
Winnie lék með KR í kringum aldamótin og var valinn besti leikmaður Íslandsmótsins á sínu fyrsta ári, 1998. Í kjölfarið vann hann tvo Íslandsmeistaratitla og bikartitil 1999 og 2000 sem leikmaður KR og þjálfaði liðið stuttlega á erfiðu tímabili 2001.
Hann á íslenska eiginkonu og kemur reglulega hingað til lands og hefur fylgst vel með KR frá brottför hans um aldamót.
KR gengur vel þessi dægrin og situr í öðru sæti Bestu deildarinnar, sex stigum frá toppnum, en hefur aftur á móti fengið á sig 39 mörk í 18 leikjum, enda sóknarleikurinn í fyrirrúmi í Vesturbænum.
Winnie lék sem miðvörður á sínum ferli en hvernig heldur hann að honum myndi líða í miðri vörn KR-liðsins eins og það spilar í dag?
„Ég ætla ekki að segja Óskari hvernig á að spila leikinn og það er virkilega ánægjulegt að horfa á sóknarleik þeirra. Lið hans munu alltaf skora mörk. En varnarlega fékk ég hjartaáfall í hvert sinn sem Fram var með boltann,“ segir Winnie sem horfði á 5-2 sigur KR á Fram í síðustu umferð.
„Það er orðatiltæki sem segir að góðir framherjar vinni fyrir þig leiki en góður varnarleikur vinni fyrir þig deildir. Það sannast ávallt sem satt,“ segir Winnie.
En Óskar virðist vera að reyna að afsanna það, ekki satt?
„Ég er viss um að þetta muni smella. Ef við berum þetta saman við síðustu leiktíð þar sem félagið rétt slapp við fall, þá er þetta dagur og nótt, í samanburði. Þeir gætu enn unnið deildina. En í versta falli fer KR vonandi í Evrópukeppni, sem er mikil bót frá því í fyrra. Vonandi getur Óskar svo byggt ofan á það,“
„Hann veit það sjálfur að fram á við er KR frábært og skorandi mörk en til baka, getum við þétt varnarleikinn? Ég þarf ekki að segja honum það, hann veit það sjálfur.“
Ummæli Winnie má sjá í spilaranum. Nánar verður rætt við Skotann í Sportpakkanum á Sýn í kvöld.