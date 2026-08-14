Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Hjörvar Ólafsson skrifar 14. ágúst 2026 19:48 Norðankonur fagna hér einu af þremur mörkum sínum í Víkinni í kvöld. Vísir/Anton Þór/KA sótti sterkan sigur þegar liðið sótti Víking heim á Heimavöll hamingjunnar í Fossvoginum í 15. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta í kvöld. Sigurinn fjarlægir Þór/KA frá fallsvæðinu en Víkingur er í vondum málum á botninum. Víkingur var fyrir leikinn í dag á botni deildarinnar með 11 stig en þar fyrir ofan var Valur með 13 stig og Þór/KA í sætinu fyrir ofan fallsvæðið með 15 stig. Hildur Anna Birgisdóttir náði forystunni fyrir Þór/KA með laglegu marki sínu eftir tæplega tíu mínútna leik. Hulda Ósk Jónsdóttir fann þá Hildi Önnu með hnitmiðaðri sendingu sinni og Hildur Anna skoraði með góðu skoti sem Telma Ívarsdóttir réði ekki við. Hildur Anna og Hulda Ósk fagna markinu sem sú fyrrnefnda skoraði og síðarnefnda lagði upp. Vísir/Anton Brink Víkingur náði hægt og bítandi tökum á leiknum og var meira með boltann það sem eftir lifði fyrri hálfleiksins. Áður en Þór/KA komst yfir fékk Dagný Rún Pétursdóttir gott færi eftir góða fyrirgjöf frá Selmu Dögg Björgvinsdóttur en Dagný Rún setti boltann framhjá. Þá fékk Jasmín Erla Ingadóttir upplagt marktækifæri eftir rúmlega hálftíma leik. Jasmín Erla gerði þá vel í að vinna boltann á stórhættulegum stað en brást bogalistin í slútti sínu. Undir lok fyrri hálfleiks tvöfaldaði síðan Erin Flurey forskot norðankvenna. Erin slapp ein í gegnum vörn Víkings en það var Hildur Anna sem setti hana í gegn. Erin kláraði færið af stakri prýði og Þór/KA 2-0 yfir í hálfleik. Erin Flurey hefur betur í baráttunni við Saanu Emiliu Tuomala. Vísir/Anton Brink Sama leikmynd var í seinni hálfleik og þeim fyrri. Víkingur var heilt yfir sterkari aðilinn, fékk að vera með boltann meira og leikmenn heimaliðsins reyndu hvað þær gátu til þess að brjóta á bak aftur þéttan varnarmúr Þórs/KA. Víkingi tókst hins vegar ekki að finna glufur á vörn gestanna nógu oft og ekki netmöskvana þegar það gerðist. Það var svo Hulda Ósk Jónsdóttir sem gerði út um leikinn með þriðja marki Þórs/KA þegar rúmur stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Hildur Anna tók þá fína hornspyrnu og Hulda Ósk skoraði með smekklegri hælspyrnu. Niðurstaðan 3-0 sigur Þórs/KA sem gerir það að verkum að Víkingur vermir botnsætið með 11 stig, Valur er í næstneðsta sæti með 13 stig. Fram hefur 16 stig í áttunda sæti og Þór/KA og Þróttur eru jöfn að stigum með 18 stig í sjötta til sjöunda sæti. Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA.Guðmundur/Vísir Aðalsteinn Jóhann: Sterkt að halda hreinu og vinna „Þetta var mikilvægur sigur og við þurftum að hafa mikið fyrir honum. Leikmenn mínir lögðu allt í verkefnið og uppskáru eins og þær sáðu. Við vorum kannski að söffera full mikið og í of langan tíma. Það er sterkt að halda hreinu og vinna,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA sigurreifur. „Það er gaman að sjá Hildi Önnu vaxa og taka sér meira og meira hlutverk í liðinu. Hildur Anna er með hátt fótbolta IQ og það sýndi sig vel í þessum leik. Hún og allir leikmenn liðsins og liðið allt bara er að vaxa með hverju verkefninu og nú er bara markmiðið að koma okkur í efri hlutann,“ sagði Aðalsteinn Jóhann um Hildi Önnu sem lagði þung lóð á vogarskálina í þessum leik. „Mér finnst vera stígandi í okkar spilamennsku og varnarleikurinn er orðinn mjög þéttur og góður. Við getum gert betur í sóknarleiknum og við munum vinna í því í framhaldinu auk þess að viðhalda því sem við höfum verið að gera vel varnarlega,“ sagði hann um framhaldið. Einar Guðnason: Þegar það rignir þá hellirignir „Að mínu mati var allt önnur ára í liðinu í þessum leik en í tapinu á móti Val. Hugarfarið var mun jákvæðara og meira hugrekki í að halda boltanum og vilji í að sækja á markið þegar við náðum að losa pressuna,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, borubrattur. „Okkur er hins vegar refsað grimmilega í hvert skipti sem við gerum mistök. Það er kannski bara í takt við gengið það sem af er sumars. Við höfum verið óheppnar bæði með hluti sem við getum stýrt og því sem við getum ekki stýrt. Þegar það rignir þá hellirignir,“ sagði Einar enn fremur. „Lokatölurnar gefa ekki rétta mynd af þessum leik. Við áttum að fá víti í upphafi leiks og sköpuðum fullt af góðum stöðum til þess að skora. Það vantar að binda endahnútinn á sóknir og við þurfum að peppa upp trú og sjálfstraust í liðið,“ sagði hann. „Ég hef ennþá bullandi trú á liðinu og verkefninu og ég finn fyrir því að leikmenn mínir hafi enn trú á því að við getum snúið þessu við og komið okkur á sigurbraut. Við þurfum bara að gera hlutina með aðeins meiri sannfæringu og það er verkefni allra sem koma að liðinu að berja sjálfstrausti í liðið,“ sagði Einar um stöðu mála. EInar Guðnason, þjálfari Víkings, hefur enn trú á verkefninu. Vísir/Anton Brink Atvik leiksins Dagný Rún hefði átt að fá vítaspyrnu þegar hún var felld í vítateig Þórs/KA í upphafi leiks. Á hinum enda vallarins var það Hildur Anna sem gladdi augað með tilþrifum sínum. Stjörnur og skúrkar Hildur Anna var síógnandi í sóknarleik Þórs/KA og oftar en ekki potturinn og pannan í þeim sóknaraðgerðum norðanliðsins þar sem gestirnir náðu að valda usla. Hildur Anna skoraði fyrra markið og lagði upp seinni tvö. Arna Sif Ásgrímsdóttir batt saman þétta vörn Þór/KA sem gaf fá færi á sér. Hulda Ósk Jónsdóttir gerði vel þegar hún átti stoðsendinguna í marki Hildar Önnu og skoraði með snotri hælspyrnu. Beint af æfingasvæðinu sagði Hildur Anna í samtali við Sýn Sport eftir leik. Erin Flurey gerði vel í að halda boltanum í fremstu víglínu og skapaði nokkrum sinnum góðar stöður fyrir sig og samherja sína. Kláraði færið vel í markinu sem hún skoraði. Dagný Rún Pétursdóttir geysist upp kantinn og Angela Mary Helgadóttir er til varnar. Vísir/Anton Brink Dagný Rún var hættulegust í sóknarleik Víkings en hún átti heimtingu á vítaspyrnu í upphafi leiksins. Bergdís Sveinsdóttir var öflug á miðsvæðinu og Arna Ísold Stefánsdóttir kom með kraft í Víkingsliðið þegar hún kom inná. Hér vildu Víkingar fá víti þegar Dagný Rún var felld. Vísir/Anton Brink Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þau Bríet Bragadóttir, Tijana Krstic, Ingibjörg Garðarsdóttir Briem og Hallgrímur Viðar Arnarson, höfðu ágætis tök á þessum leik en flautuðu kannski aðeins of mikið og leikurinn var stundum stöðvaður að óþörfu. Eins og áður segir voru Víkingar svo sviknir um vítaspyrnu í upphafi leiks. Annars lítið upp á dómarateymið að klaga fyrir utan að í nokkur skipti hefðu þau getað lesið leikinn betur og látið hann ganga. Stemming og umgjörð Orri Hjaltalín, harðduglegur vallarstarfsmaður Víkings, sá til þess að völlurinn var rennisléttur, blautur og í eins góðu ásigkomulagi og nokkur kostur er. Orri var aftur á móti of duglegur eftir leik og truflaði viðtal með látunum í fjórhjóli sínu. Orri baðst auðmjúklega afsökunar og var afsökunarbeiðni hans að sjálfsögðu vel tekið og honum fyrirgefið hratt og vel. Nokkuð vel var mætt í rjómablíðuna sem Fossvogurinn bauð upp á eins og vanalegt er og stemmingin bara með besta móti. Erin Flurey skorar með góðu skoti og Telma Ívarsdóttir kemur ekki vörnum við. Vísir/Anton Brink Besta deild kvenna Íslenski boltinn Þór Akureyri KA Víkingur Reykjavík