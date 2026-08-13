Íslenski boltinn

Marka­veisla í toppslagnum og æsi­spennandi topp­barátta

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mosfellingar náðu í stig í Árbænum í kvöld og halda því toppsætinu í deildinni.
Mosfellingar náðu í stig í Árbænum í kvöld og halda því toppsætinu í deildinni. Vísir/Anton

Fylkismenn gátu tekið toppsætið af Aftureldingu í toppslag liðanna í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld en 3-3 jafntefli liðanna í Árbænum þýðir að Mosfellingar eru með eins stigs forskot á Þrótt og Fylki þegar fjórar umferðir eru eftir.

Fylkismenn héldu að þeir hefðu skorað sigurmarkið og farið á toppinn á lokamínútunum en markið var dæmt af vegna rangstöðu.

Guðmundur Tyrfingsson kom Fylki í 1-0 í upphafi leiks, Óðinn Bjarkason jafnaði fyrir hálfleik og Haukur Örn Brink kom síðan Mosfellingum yfir snemma í síðari hálfleik.

Fylkismenn snéru leiknum við á augabragði því Guðfinnur Þór Leósson jafnaði fyrst í 2-2 og Theodór Ingi Óskarsson kom Árbæingum yfir aðeins tveimur mínútum síðar.

Mosfellingar áttu hins vegar svar því Joacim Holtan jafnaði tuttugu mínútum fyrir leikslok og hvorugu liðinu tókst síðan að tryggja sér sigurinn en vel var tekist á á spennandi lokamínútum.

Njarðvíkingar eru komnir upp í fjórða sætið eftir 4-1 útisigur á Gróttu. Oumar Diouck (2 mörk), Arnar Helgi Magnússon og Valdimar Jóhannsson komu Njarðvíkingum í 4-0 á fyrstu 37 mínútum leiksins. Caden Robert McLagan minnkaði muninn fyrir Gróttu en nær komust þeir ekki.

Njarðvíkurliðið vann þarna sinn fjórða leik í röð og er nú aðeins fjórum stigum frá toppsæti deildarinnar.

Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari Gróttu, var ekki sáttur og fékk að líta rauða spjaldið undir lok leiksins.

HK vann 2-1 sigur á Leikni og er í fimmta sætinu. Karl Ágúst Karlsson skoraði fyrst fyrir HK en Daði Bærings Halldórsson jafnaði. Atli Þór Gunnarsson tryggði HK öll stigin níu mínútum fyrir leikslok. HK-ingar eru aðeins einu stigi á eftir Njarðvík og hafa fimm stiga forskot á sjötta sætið.

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