Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2026 21:14 Mosfellingar náðu í stig í Árbænum í kvöld og halda því toppsætinu í deildinni. Vísir/Anton Fylkismenn gátu tekið toppsætið af Aftureldingu í toppslag liðanna í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld en 3-3 jafntefli liðanna í Árbænum þýðir að Mosfellingar eru með eins stigs forskot á Þrótt og Fylki þegar fjórar umferðir eru eftir. Fylkismenn héldu að þeir hefðu skorað sigurmarkið og farið á toppinn á lokamínútunum en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Guðmundur Tyrfingsson kom Fylki í 1-0 í upphafi leiks, Óðinn Bjarkason jafnaði fyrir hálfleik og Haukur Örn Brink kom síðan Mosfellingum yfir snemma í síðari hálfleik. Fylkismenn snéru leiknum við á augabragði því Guðfinnur Þór Leósson jafnaði fyrst í 2-2 og Theodór Ingi Óskarsson kom Árbæingum yfir aðeins tveimur mínútum síðar. Mosfellingar áttu hins vegar svar því Joacim Holtan jafnaði tuttugu mínútum fyrir leikslok og hvorugu liðinu tókst síðan að tryggja sér sigurinn en vel var tekist á á spennandi lokamínútum. Njarðvíkingar eru komnir upp í fjórða sætið eftir 4-1 útisigur á Gróttu. Oumar Diouck (2 mörk), Arnar Helgi Magnússon og Valdimar Jóhannsson komu Njarðvíkingum í 4-0 á fyrstu 37 mínútum leiksins. Caden Robert McLagan minnkaði muninn fyrir Gróttu en nær komust þeir ekki. Njarðvíkurliðið vann þarna sinn fjórða leik í röð og er nú aðeins fjórum stigum frá toppsæti deildarinnar. Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari Gróttu, var ekki sáttur og fékk að líta rauða spjaldið undir lok leiksins. HK vann 2-1 sigur á Leikni og er í fimmta sætinu. Karl Ágúst Karlsson skoraði fyrst fyrir HK en Daði Bærings Halldórsson jafnaði. Atli Þór Gunnarsson tryggði HK öll stigin níu mínútum fyrir leikslok. HK-ingar eru aðeins einu stigi á eftir Njarðvík og hafa fimm stiga forskot á sjötta sætið. Lengjudeild karla Afturelding Fylkir UMF Njarðvík HK Leiknir Reykjavík Grótta Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn „Eyðileggur íþróttina“ Sport Tielemans biðst afsökunar Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Fótbolti Draumur Bolvíkinga rætist gegn risunum í íslensku golfi Golf Ronaldo hughreystir Messi: „Stórt faðmlag til þín og þinna nánustu“ Fótbolti Fleiri fréttir Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Elvis kominn í Bítlabæinn Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Öll lið lenda í þessu Uppgjörið: Breiðablik - Grindavík/Njarðvík 1-0 | Katelyn Duong hetja Blika Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Uppgjörið: Þróttur-Valur 3-2 | Fyrsti sigur Þróttar í 75 daga Uppgjörið: Fram-FH 4-6 | Ótrúleg markasúpa á Lambhagavelli Fékk atvinnutilboð erlendis og hættir með kvennalið Keflavíkur Þórsarar fá annan Víking norður Þróttarar fá Björgeyju Njálu aftur heim Keflvíkingar bæta við sig Króata Staðfestir brottför Gunnars: „Einn besti varnarmaður frá upphafi“ Ásdís Karen til FH Um ótrúlegt met KR: „Langskemmtilegustu leikirnir“ Martröðin í Kasakstan þjappaði Blikum saman Sjáðu öll 64 mörk KR í sumar Sveinn Aron spilar með Víkingi eins og afi sinn „Búið að gerast á frekar fyndinn hátt hjá mér síðustu ár“ Stúkumönnum fannst ósanngjarnt að reka Conteh út af Sjáðu KR bæta markametið gegn Fram Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Sjá meira