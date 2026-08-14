Fótbolti

„Komin mjög góð holning á liðið“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA.
Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA. Guðmundur/Vísir

Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA, var kampakátur með sigurinn og sáttur við varnarleikinn þegar lið hans lagði Víking að velli í fallbaráttuslag í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. 

„Þetta var mikilvægur sigur og við þurftum að hafa mikið fyrir honum. Leikmenn mínir lögðu allt í verkefnið og uppskáru eins og þær sáðu. Við vorum kannski að söffera full mikið og í of langan tíma. Það er sterkt að halda hreinu og vinna,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA sigurreifur.

„Það er gaman að sjá Hildi Önnu vaxa og taka sér meira og meira hlutverk í liðinu. Hildur Anna er með hátt fótbolta IQ og það sýndi sig vel í þessum leik.

Hún og allir leikmenn liðsins og liðið allt bara er að vaxa með hverju verkefninu og nú er bara markmiðið að koma okkur í efri hlutann,“ sagði Aðalsteinn Jóhann um Hildi Önnu sem lagði þung lóð á vogarskálina í þessum leik.

„Mér finnst vera stígandi í okkar spilamennsku og varnarleikurinn er orðinn mjög þéttur og góður. Við getum gert betur í sóknarleiknum og við munum vinna í því í framhaldinu auk þess að viðhalda því sem við höfum verið að gera vel varnarlega,“ sagði hann um framhaldið.

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