Íslenski boltinn

„Búin að slá út ansi öflug lið“

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Jóhann Kristinn Gunnarsson er búinn að koma Þrótti í bikarúrslit.
Jóhann Kristinn Gunnarsson er búinn að koma Þrótti í bikarúrslit. vísir/hulda margrét

Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þróttar úr Reykjavík var afar hreykinn af liðsmönnum sínum eftir að liðið vann ÍBV 1-0 í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna í fótbolta á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld. Þróttur er þar með kominn í bikarúrslit kvenna í annað sinn í sögunni.

„Líðanin er mjög góð. Mér fannst við gera mjög vel í kvöld og spila fínan leik. Mér fannst við verðskulda sigurinn,“ sagði Jóhann Kristinn í samtali við Vísi eftir leik. Spurður hver lykillinn hafi verið að sigrinum stóð ekki á svörum.

„Sú vinna sem stelpurnar hafa lagt á sig síðustu daga. Sú ákvörðun sem þær taka síðustu daga eftir mjög erfiðar vikur í deildinni. Að berja sig saman, að standa meira saman, keppa leikinn og ætla að gera þetta saman sem lið. Það skóp sem gerðist hér í kvöld,“ sagði hann.

Allir leikirnir voru erfiðir

Þróttur hefur einu sinni áður spilað bikarúrslitaleik, árið 2021 þegar liðið tapaði 4-0 fyrir Breiðabliki. Í ár mætir Þróttur annað hvort Fram eða Grindavík/Njarðvík og ætla Þróttarar sér alla leið í ár.

„Það er eitt og sér stórkostlegt fyrir lið að komast á Laugardalsvöll í úrslitaleik bikarkeppninnar, því að það eru ofsalega sterk lið í þessari keppni. Auðvitað geturðu verið heppinn með einhverja leið að þessu en nú erum við búin að slá út ansi öflug lið finnst mér.

Allir leikirnir voru erfiðir og stelpurnar hafa unnið sér þetta inn, eru komnar í sjálfan úrslitaleikinn. Ef þú ert kominn þangað þá ertu ekkert að fara bara til að vera með. Þú nýtur dagsins og allt það en þig langar að fá það sem er í boði,“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson að lokum í samtali við Vísi.

Á leið sinni í úrslitaleikinn hefur Þróttur lagt þrjú Bestu deildarlið að velli; ríkjandi bikarmeistara Breiðabliks í 16-liða úrslitum, Víking úr Reykjavík í átta liða úrslitum og nú ÍBV. Alla leikina, heimaleiki, vann Þróttur með eins marks mun.

Mjólkurbikar kvenna Þróttur Reykjavík ÍBV

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