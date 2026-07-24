„Búin að slá út ansi öflug lið“ Gunnar Egill Daníelsson skrifar 24. júlí 2026 22:05 Jóhann Kristinn Gunnarsson er búinn að koma Þrótti í bikarúrslit. vísir/hulda margrét Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þróttar úr Reykjavík var afar hreykinn af liðsmönnum sínum eftir að liðið vann ÍBV 1-0 í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna í fótbolta á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld. Þróttur er þar með kominn í bikarúrslit kvenna í annað sinn í sögunni. „Líðanin er mjög góð. Mér fannst við gera mjög vel í kvöld og spila fínan leik. Mér fannst við verðskulda sigurinn,“ sagði Jóhann Kristinn í samtali við Vísi eftir leik. Spurður hver lykillinn hafi verið að sigrinum stóð ekki á svörum. „Sú vinna sem stelpurnar hafa lagt á sig síðustu daga. Sú ákvörðun sem þær taka síðustu daga eftir mjög erfiðar vikur í deildinni. Að berja sig saman, að standa meira saman, keppa leikinn og ætla að gera þetta saman sem lið. Það skóp sem gerðist hér í kvöld,“ sagði hann. Allir leikirnir voru erfiðir Þróttur hefur einu sinni áður spilað bikarúrslitaleik, árið 2021 þegar liðið tapaði 4-0 fyrir Breiðabliki. Í ár mætir Þróttur annað hvort Fram eða Grindavík/Njarðvík og ætla Þróttarar sér alla leið í ár. „Það er eitt og sér stórkostlegt fyrir lið að komast á Laugardalsvöll í úrslitaleik bikarkeppninnar, því að það eru ofsalega sterk lið í þessari keppni. Auðvitað geturðu verið heppinn með einhverja leið að þessu en nú erum við búin að slá út ansi öflug lið finnst mér. Allir leikirnir voru erfiðir og stelpurnar hafa unnið sér þetta inn, eru komnar í sjálfan úrslitaleikinn. Ef þú ert kominn þangað þá ertu ekkert að fara bara til að vera með. Þú nýtur dagsins og allt það en þig langar að fá það sem er í boði,“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson að lokum í samtali við Vísi. Á leið sinni í úrslitaleikinn hefur Þróttur lagt þrjú Bestu deildarlið að velli; ríkjandi bikarmeistara Breiðabliks í 16-liða úrslitum, Víking úr Reykjavík í átta liða úrslitum og nú ÍBV. Alla leikina, heimaleiki, vann Þróttur með eins marks mun. Mjólkurbikar kvenna Þróttur Reykjavík ÍBV Mest lesið HM-leikmaður í glannaakstri með kókaín í blóðinu Fótbolti Litli bróðir þekktustu týndu stelpu heims stefnir á Ólympíuleika Sport Guðmundur Oddsson látinn Golf Klopp kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum Íslenski boltinn Lebron fer til Fíladelfíu Körfubolti Myndband með afa heimsmeistarans bræddi hjörtu Fótbolti Fimmtán ára strákur í hópi Manchester United í kvöld Enski boltinn Hættir með landsliðinu Fótbolti Völler fer og Arsenal-hetja starfar með Klopp Fótbolti Fleiri fréttir „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val „Nýtt verkefni og nýr leikur“ Tvö mörk á tveimur mínútum á elleftu stundu og Grótta bjargaði stigi Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Sögulegur leikur fyrir Mosfellinga Pressuóðir Ísraelar í Víkinni Sjáðu draumainnkomu Söntu í íslenska boltann „Þetta lítur bara illa út“ Sjá meira