Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“

Þórdís Nanna Ágústsdóttir reyndist hetja Þróttar úr Reykjavík þegar liðið lagði ÍBV 1-0 að velli í undanúrslitum Mjólkurbikarsins í fótbolta á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld. Þróttur fer þar með í bikarúrslit í annað sinn í sögunni.
„Líðanin er alveg frábær. Ég hafði fulla trú á liðinu okkar. Ég er mjög spennt,“ sagði Þórdís Nanna, sem skoraði sigurmarkið á 80. mínútu, í samtali við Vísi eftir leikinn.
Hún hafði komið inn á sem varamaður stundarfjórðungi fyrr og var að vonum ánægð með að hafa skorað sigurmarkið af harðfylgi.
„Sú tilfinning er alltaf góð. Ég elska að skora. Eina markmiðið var að koma inn á og klára þennan leik. Ég sá að ég var orðin aðeins of sein til að ná á fjær þannig að ég ákvað að hlaupa og hoppa einhvern veginn á þetta og vona það besta. Ég var reyndar smá hrædd um að þetta væri brot en það skipti engu máli,“ sagði Þórdís Nanna.
Við klárum þetta
Þróttur mætir annað hvort Fram eða Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik þann 12. september næstkomandi. Aðspurð sagðist hún ekki vilja annað liðið frekar en hitt. Og þó.
„Nei, ekkert frekar. Við vorum reyndar að tapa fyrir Grindavík/Njarðvík og ég væri alveg til í að fá þær aftur. Annars er mér bara alveg sama.“
Stigasöfnunin í Bestu deildinni hefur ekki verið eins og Þróttarar vonuðust eftir fyrir yfirstandandi tímabil.
„Já, þetta tímabil er búið að vera svolítið upp og niður. Við erum ekki búin að fá alveg jafnmörg stig og við hefðum viljað fá í deildinni. En það er geggjað að vera komin í úrslit. Þetta er önnur keppni og við klárum þetta,“ sagði Þórdís Nanna Ágústsdóttir ákveðin í samtali við Vísi.