Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. ágúst 2026 21:15 Albert Guðmundsson fagnar marki sínu í kvöld með liðsfélögum sínum. Markið kom strax á 2. mínútu leiksins. Getty/Gabriele Maltinti Albert Guðmundsson og félagar hans í Fiorentina komust í kvöld áfram í 32-liða úrslit ítalska bikarsins. Fiorentina vann 4-1 sigur á B-deildarfélaginu Benevento en liðin sem enduðu í 9. til 20. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar byrja í 64 liða úrslitum bikarsins en átta efstu liðin sitja hjá. Albert var fljótur að skora því hann kom Fiorentina í 1-0 strax á 2. mínútu og staðan var orðin 2-0 í hálfleik eftir mark Moise Kean á 35. mínútu. Miðvörðurinn Luca Ranieri kom Fiorentina í 3-0 í upphafi seinni hálfleiks með skalla eftir horn og tveimur mínútum síðar bætti Cher Ndour fjórða markinu við. Benevento minnkaði muninn í 4-1 með marki Davide Lamesta á 54. mínútu og það urðu lokatölurnar. Albert var tekinn af velli á 58. mínútu. Hann reyndi tvö skot í leiknum og skapaði tvö færi fyrir liðsfélagana. Ítalski boltinn Mest lesið „Eyðileggur íþróttina“ Sport Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Íslenski boltinn Aflýsa síðustu keppninni og framtíð mótaraðarinnar í uppnámi Golf Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Enski boltinn Sló tvo leikmenn í andlitið og lét vísa áhorfanda út Körfubolti Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Íslenski boltinn „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Fótbolti Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið Fyrsti sigurinn í áttatíu daga í fyrsta leik Fanneyjar Ingu „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Stefnir langt í Evrópu og á Íslandsmeistaratitil Fær hjartaáfall við að horfa á varnarleik KR Eyjaálfa, fyrir utan Nýja-Sjáland, styður Infantino Á leið til Sádi-Arabíu eftir aðeins eitt ár hjá City Sonur Klinsmann átti á hættu að geta aldrei gengið aftur Zidane hringdi í gamla liðsfélagann sem lék með honum í Laugardalnum Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“ „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Sjá meira