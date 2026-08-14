Fótbolti

Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Albert Guðmundsson fagnar marki sínu í kvöld með liðsfélögum sínum. Markið kom strax á 2. mínútu leiksins.
Albert Guðmundsson fagnar marki sínu í kvöld með liðsfélögum sínum. Markið kom strax á 2. mínútu leiksins. Getty/Gabriele Maltinti

Albert Guðmundsson og félagar hans í Fiorentina komust í kvöld áfram í 32-liða úrslit ítalska bikarsins.

Fiorentina vann 4-1 sigur á B-deildarfélaginu Benevento en liðin sem enduðu í 9. til 20. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar byrja í 64 liða úrslitum bikarsins en átta efstu liðin sitja hjá.

Albert var fljótur að skora því hann kom Fiorentina í 1-0 strax á 2. mínútu og staðan var orðin 2-0 í hálfleik eftir mark Moise Kean á 35. mínútu.

Miðvörðurinn Luca Ranieri kom Fiorentina í 3-0 í upphafi seinni hálfleiks með skalla eftir horn og tveimur mínútum síðar bætti Cher Ndour fjórða markinu við.

Benevento minnkaði muninn í 4-1 með marki Davide Lamesta á 54. mínútu og það urðu lokatölurnar.

Albert var tekinn af velli á 58. mínútu. Hann reyndi tvö skot í leiknum og skapaði tvö færi fyrir liðsfélagana.

Ítalski boltinn

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