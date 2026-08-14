Knattspyrnusamband Nýja-Sjálands telur að áætlunin um að selja hluta af HM til fjárfesta hafi skapað trúnaðarbrest. Það dregur stuðning sinn við forseta FIFA, Gianni Infantino, til baka.
Þetta tilkynnir sambandið á vefsíðu sinni í dag.
„NZF telur að nú sé tækifæri fyrir alla meðlimi FIFA til að beita sér fyrir betri stjórnarháttum og aukinni ábyrgð og gagnsæi. Það er grundvallaratriði til að viðhalda trausti á stjórnun hins alþjóðlega leiks,“ skrifa þau.
Sambandið dregur stuðning sinn til baka eftir að það kom í ljós í lok júlí að FIFA vann að því að stofna viðskiptafyrirtæki sem ætti að gera einkafjárfestum kleift að kaupa sig inn í mót sambandsins.
FIFA og Infantino hafa sætt harðri gagnrýni í kjölfarið og hafa ákveðið að hætta við áætlanirnar.
New Zealand break with OFC to withdraw Infantino support https://t.co/2BHGpiW2iB— BBC News (UK) (@BBCNews) August 14, 2026
New Zealand break with OFC to withdraw Infantino support https://t.co/2BHGpiW2iB
Knattspyrnusamband Nýja-Sjálands telur að óháð rannsókn sé nauðsynleg til að endurheimta traust til alþjóðasambandsins.
„Við höfum krafist óháðrar rannsóknar því við viljum ekki sjá neins konar snögga innri hreinsun í þessu máli,“ segir Andrew Pragnell, forstjóri sambandsins, við fréttastofuna Reuters.
Knattspyrnusamband Eyjaálfu styður tillöguna um rannsókn en dregur ekki stuðning sinn við Infantino til baka af þeim sökum.
New Zealand Football's statement on the 2027 FIFA Presidential candidacy. pic.twitter.com/VjVVAZ0YVo— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) August 14, 2026
New Zealand Football's statement on the 2027 FIFA Presidential candidacy. pic.twitter.com/VjVVAZ0YVo